任正非暗示華為管理層換血

美國對華為的「斷供令」生效，上月開始停止供應晶片，華為創辦人兼行政總裁任正非近日向員工發出電郵，表示未來會逐步改革，華為將由專家領導，「不是誰官大誰拍板」，避免行政管理壟斷權力，猶如預告華為管理層將會徹底換血。

不是誰官大誰拍板

任正非不時簽發電郵，在華為員工交流網站「心聲社區」發佈，向員工發表講話，繼上月美國禁令生效前夕，發文激勵員工「沒退路就是勝利之路」。上周六（10日），任正非再次發出電郵，最令外界關注是有關改革管理層的言論，任正非指華為管理機制落後，抑制華為進步，公司要向美國及俄羅斯等國家學習，尊重專家，否則就無法正確地發揮科學家、專家、人才的價值。

任正非表示未來華為要強調專業的作用，逐步由專家來當家，透過專家分權，讓專家掌握專業決策權，簡化管理，並加快人才隊伍新陳代謝，處分無能領導，才能促進華為管理改進。

面對美國禁令，任正非坦言美國技術很強，「公司在大的優勢上超越美國是困難的，但是華為綜合起來就有實力了」，因為世界上只有華為擁有多項技術業務，綜合平台就是華為的優勢，又勸勉公司要自強，專家要開放，努力學習西方先進思想，「最終還是我們自身要做好，第一要自強，第二要開放」，以應對美國的狀況。

中央社