台原住民攜十字架自焚 抗議清拆八八水災安置屋

台灣南部屏東縣原住民部落瑪家鄉禮納里僭建問題嚴重，當地政府料周四起清拆其中兩戶，引發居民不滿。80多名魯凱族人今到縣府前抗議，73歲教會長老盧啟村，突然用汽油淋滿全身，攜十字架自焚，瞬間被燒成火球；目擊居民驚聲尖叫，連忙將他推入縣府前水池滅火，隨後將他送院急救。盧啟村全身20%燒傷，目前情況穩定；縣府雖表示遺憾，但仍指一定會拆除違規建築物。

2009年的八八水災重擊瑪家鄉瑪家村、霧台鄉好茶村及三地門鄉大社村，民間非營利組織運用各界善款，在禮納里部落興建1,320幢永久屋，將483戶居民遷移至此，但居民因生計、居住空間增加等需求，陸續僭建起來。

來自霧台鄉好茶村的李金龍擔任鄉民代表，他為經營部落接待家庭，在永久屋旁空地興建三層樓高的違規建築物；縣府於今年6月30日前往拆除，他簽下切結書承諾自行拆除，但過了3個多月，只拆除3樓部份建築；縣府將於15日前往拆除，16日拆另一戶的違規建築物。

縣府動作引發部落居民抗議，批評永久屋徒有其名，不具真實的永久保障意義，苦了災民，也讓《八八重建條例》美意美名灰頭土臉。縣府沒經過輔導與誠意溝通，用粗暴方式對待經歷災難、失去家園、迫移他鄉的災民。李金龍今帶80多名魯凱族人到縣府前抗議，怎料來自好茶村的盧啟村自焚抗議。

屏東縣政府原民處副處長蔡文進表示，很遺憾出現這種狀況，這是縣府與族人所不樂見，會持續為受傷的盧啟村長老禱告；縣府樂於與民眾對話，聽取地方意見，由部落推舉3名代表進縣府協商，協商過程沒有公開，對談後由3名代表出面轉達。

據了解，盧啟村是霧台鄉好茶部落人，同時也是在地知名藝術家。莫拉克風災後，他搬遷至禮納里部落的永久屋居住，因懷念原本的住家，以畫筆保留故鄉的回憶與思念，撫慰自己也安撫老人家的心情，屋內外掛滿畫，近年辦過多次個展，也參與部落的景觀設計與繪圖。

盧啟村近日在個人FB陸續提到縣府要拆除違建、要守住部落正義，上周六（10日）還貼出將被拆除的違建照片，上面布條寫着：「轉型正義一場騙局，拆毀家屋毀家滅族，拒毀家園斷我生計。」

盧啟村的弟弟盧秋福表示，哥哥個性很直，總覺得族人不能被欺壓，上午出門陳抗前還着他準備好棺材，「準備戴孝」，當下他只能好言相勸，教他不要想那麼多，要走自己的路，沒想到就在陳抗現場引火自焚。

對於自焚事件，縣府除表示遺憾，下午發出聲明重申一定會依法拆除高達3層樓的違建，但拆除日期會再審慎考慮，由原訂的15、16日改期執行。

台灣《蘋果新聞網》

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