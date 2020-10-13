習近平南下｜視察潮州企業強調自力更生 要求領會黨中央戰略意圖

中共總書記習近平昨日起開始他的第三次視察廣東。內地官媒今日公佈在昨日在潮州行程，他除前往牌坊街、廣濟橋、廣濟樓等參觀、與民眾接觸，他亦到當地一間生產電子零件及基礎材料的企業參觀，強調中國要走「自力更生」道路，經濟要高質量發展，都要靠自主創新。

官媒報道，習近平昨日下午前往潮州三環集團參觀，他視察公司展廳、實驗室和生產線，察看特色產品及了解企業核心技術的研究情況。他表示，目前中國遇到的是「百年未有之大變局」，這種情況下，中國要走「自力更生的道路，就是自主創新的自力更生」。他強調，業要「領會黨中央這樣一個戰略意圖，在這樣的一個大戰略中，找好選準自己的定位」，為國家富強、國家現代化等「作出我們各自的貢獻」。

內媒報道指，習近平選擇參觀的這間企業，在1970年成立，是內地領先的電子元件、先進材料研發和生產商，業務涵蓋手機、電子、通訊、機械、電氣、新能源等領域。報道稱，這間公司透過堅持自主創新，掌握關鍵核心技術，先後有30多項產品榮獲國家優質產品金獎。

之後習近平前往廣濟橋、廣濟樓、牌坊街等地參觀，了解歷史文化街區保護和復商復市，及非遺文化傳承、文旅資源開發等情況。期間，習近平看商舖、問物價，亦與當地民眾交談。

習近平亦到當地一間牛丸店，店員向他介紹潮州馳名的手打牛丸，即席示範手打牛丸，但未見習近平試食。

習近平表示，潮州是一座有着悠久歷史的文化名城，潮汕文化是嶺南文化的重要組成部分，是中華文化的重要支脈。潮繡、潮雕、潮塑、潮劇以及功夫茶、潮州菜等都是中華文化的瑰寶，彌足珍貴，實屬難得。他表示：「我們愛這個城市，就要呵護好她、建設好她。」

新華社／央視

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