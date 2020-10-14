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習近平南下｜吹捧深圳10個「必須」 大灣區促深港澳三地融合

37分鐘前
習近平吹捧深圳10項經驗，要求促進深港澳三地融合。

國家主席習近平今日（14日）在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上強調，深圳經濟特區40年改革開放、創新發展中，提及10個「必須」，當中特別提及「必須全面準確貫徹『一國兩制』基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。」

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內媒早於今年6月報道，深圳市委大灣區辦發佈《粵港澳大灣區建設深圳指引》（簡稱：《指引》），明確為深圳在大灣區建設作出定位，並發出29項支持深港澳三地融合的政策，具體措施包括：與港澳方在出入境便利化、人才交流、機制對接等方面的措施；支持大灣區各地事業單位招聘港澳人士，保障在粵工作的港澳人士子女與內地居民子女同等享受教育，試點港人異地見證開立內地個人銀行結算賬戶等等。

深圳轄下的「10+1」個區的不同定位和重點項目，當中「福田區」是聚焦金融、文化、教育等核心服務功能的中央商務區，將重點推進深港科技創新合作區的建設。「羅湖區」將重點推進深港口岸經濟帶的建設。「南山區」是創新資源集聚輻射樞紐功能的中央智力區，重點推進西麗湖國際科教城的建設。「光明區」定位為世界一流科學城和深圳北部中心，重點推進光明科學城建設。

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習近平提出深圳10個「必須」：

1. 必須堅持黨對濟特區建設的領導，始終保持經濟特區建設正確方向；

2. 必須堅持和完善中國特色社會主義制度，通過改革實踐推動中國特色社會主義制度更加成熟更加定型；

3. 必須堅持發展是硬道理，堅持敢闖敢試、敢為人先，以心想破冰引領革突圍；

4. 必須堅持全方位對外開放，不斷提高「引進來」的吸引力和「走出去」的競爭力；

5. 必須堅持創新是第一動力，在全球科技革命和產業變革中贏得主動權；

6. 必須堅持以人民為中心的發展思想，讓改發展成果更多更公平惠及人民群眾；

7. 必須堅持科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，使法治成為經濟特區發展的重要保障；

8. 必須踐行綠水青山就是金山銀山的理念，實現經濟社會和生態環境全面協調可持續發展；

9. 必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進；

10. 必須堅持在全國一盤棋中更好發揮經濟特區輻射帶動作用，為全國發展作出貢獻。

黨中央對深圳6個「寄望」：

1. 堅定不移貫徹新發展理念；

2. 與時俱進全面深化改革；

3. 銳意開拓全面擴大開放；

4. 創新思路推動城市治理體系和治理能力現代化；

5. 真抓實幹踐行以人民爲中心的發展思想；

6. 積極作爲深入推進粵港澳大灣區建設。

《人民日報》／《深圳特區報》

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