習近平玩轉汕頭｜大媽含情脈脈笑望「男神」 網民疑影高清相被刪帖

中共總書記習近平南巡繼續「玩轉」廣東。繼前日到訪潮州牌坊街後，同日下午突然快閃汕頭小公園。除了萬人空巷的例牌場面，昨日再有出位民眾，吸引眼球，不過內地網絡再次出現一貫禁言特色，有人反映有關習近平的相片無故被刪。

除了前日在習近平背後合十的潮州大媽，令人難忘，網民昨日又拍到一名圍觀女子含情脈脈望着習近平演講。網傳相片可見，該名身穿紅色花紋上衣的女子，雙手交叠胸前，展露滿足笑容，猶如見到「男神」般，狀甚陶醉地望着正在發表講話的習近平，予人一種「世上只有你和我」的感覺。然而女子身旁的「地中海」大叔，卻表現出「不是味兒」的表情，難怪網民留言「這阿姨眼神全是愛」、「事實證明女人到了哪個年紀都有自己的男神」。

習近平到訪汕頭，無數網民即時上傳現場相片和影片至微博，惟有網民反映，微博上有關習近平在汕頭的相片，竟無故被刪。《蘋果》記者發現網民「2浠浠」上傳相片後，友人讚賞相片拍得很清晰後不久便被刪，友人再留言「在手機裏先反轉圖片，倒着，然後發，不會被夾」，未知有關照片被刪，是否與照片太清晰有關。雖然個別網民相片被刪，但微博昨日熱搜榜，「汕頭」仍登上第五位，有網民認為習近平今日南巡強調親民，所以未有大量刪帖。

另有網民發現，習近平及一眾領導人乘坐到場的小巴，車牌原來是「粵O U0001」。根據網上資料，「粵O」是廣東省公安廳車輛管理所的發牌代碼，發牌範圍是廣東省的省級黨政機構和直屬企事業單位、中央駐粵機構及全省各地的公檢法、國安、司法系統行政用車。

新浪微博

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