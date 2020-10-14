中國連續6年全球網絡自由度最差國家 當選人權理事會成員 世維會：盜匪變警察

人權組織「自由之家」（Freedom House）今天公佈年度網絡自由報告（Freedom on the Net），中國以10分的低分，連續第6年被列網絡最不自由國家。今年實施《港區國安法》的香港，僅被列為部份自由；台灣則不在調查之列。

報告指出，全球網絡自由情況已連續10年下滑，武漢肺炎更加劇網絡自由度下降情況。許多國家並未保護網絡使用者，反而更積極鎮壓人權，無視民間與國際社會的反對，中國是當中佼佼者。報告圖表說明，中國的長城防火牆（The Great Firewall）是世上最嚴格的數位防禦邊界，控制進出中國的網絡資訊。

台灣未列在今年的報告評估國家或地區中，圖表將香港列為部份自由，北京頒佈的《港區國安法》威脅要把長城防火牆擴展到該地區。

報告指出，北京對香港實施嚴厲的《港區國安法》，制定嚴格的言論犯罪規範，其中包括對聲援示威者的懲處。為了避免涉法，政治網站、網絡論壇、個人社群媒體賬戶與應用程式都預先關閉或刪除。美國科技業者也宣佈暫停與當地執法人員數據共享協議，以免侵犯人權。當局可能要求公司將用戶數據儲存在管轄範圍內，否則將面臨封鎖或巨額罰款。

此外，冰島再次成為最自由國家，其次為愛沙尼亞、加拿大，美國排名第7。敍利亞、伊朗和中國分列最差3國。

中國當選人權理事會成員 世維會：盜匪變警察

中國繼續擴大國際組織影響力，近日更當選新一屆聯合國人權理事會成員，世界維吾爾代表大會對於理事會成為北京「炫耀人權成就的政治平台」表達「非常失望」，批評這是「盜匪變警察」。聯合國大會於當地時間13日投票選出包括中國在內的15個國家，成為新一屆人權理事會成員。

世界維吾爾代表大會總部在德國慕尼黑，發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）指，中國將上百萬維吾爾人強制關進「集中營」，嚴重踐踏聯合國國際人權公約，「北京在東突厥推行敵意的系統性迫害，也違背聯合國人權理事會理念」。

迪里夏提表示，聯合國人權理事會已經遭到中國滲透，成為其「炫耀人權成就的政治平台」，北京當局將利用理事會來遂行自身政治目的。

他指出：「維吾爾人的處境迫切地需要聯合國人權理事會來主持公道，我們擔憂中國政府將會利用其成員國身份，阻撓理事會處理侵犯人權的行為，這使得透過聯合國人權理事會解決維吾爾人問題的希望變得非常渺茫。」

迪里夏提強調，世界維吾爾代表大會敦促聯合國將維吾爾人的問題視為緊急議題，「為能夠擺脫當前中國系統性迫害，我們呼籲將維吾爾人的問題提升到聯合國安全理事會的層次」。他表示，中國不僅分化聯合國人權理事會，還將影響理事會弘揚人權的決策、助長侵犯人權的行為，這將會阻撓和干擾理事會維護人權的責任，「尤其在嚴重踐踏人權的議題上，我們質疑聯合國人權理事會今後還能夠履行其促進和保護人權的職責嗎？」

IMF「數據地點」稱中國台灣省 台外交部促更正

台灣外交部今天表示，國際貨幣基金（IMF）在其「數據地圖」網頁稱台灣為「中國台灣省」（Taiwan Province of China），已指示駐美國代表處交涉，呼籲IMF秉持專業中立，立即更正。

外交部發言人歐江安晚間表示，外交部肯定國際貨幣基金（IMF）在「數據地圖」（DataMapper）將台灣的數據資料與中國分開顯示，符合兩岸互不隸屬現狀。惟IMF在相關圖表中卻稱台灣為「中國台灣省」（Taiwan Province of China），外交部對此表示高度遺憾。

外交部呼籲國際貨幣基金秉持專業中立，立即更正，並已指示駐美代表處與國際貨幣基金交涉，表達台灣的嚴正立場。

中央社

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