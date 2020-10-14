習近平南下｜多次咳嗽飲水打斷講話 健康情況令人關注

在深圳特區成立40周年的紀念大會上，習近平「龍體」備受關注。不知是否秋天乾燥的關係，習在主席台上發表講話時，不僅講話速度較平時緩慢，還多次咳嗽和飲水，觀眾隔住個mon都聽到很大聲，直播鏡頭亦迴避飲水鏡頭，其健康情況令人關注！

今日大會原在早上10點開幕，但不知原因押後至10點半。習近平在11點02分開始講話，11點52分講話完結。習在講話前半段，讀稿速度已顯緩慢，後半段更頻頻停頓喝水，甚至多次咳嗽。雖然每當習停下的時候，央視直播鏡頭都轉向台下嘉賓，但仍然可清晰聽到習的咳嗽和拿杯的聲音。

過去兩天，習先到過潮洲和汕頭視察，做法有別以往到地方考察，在街頭與民眾互動頻繁，不過大部份人都沒有戴口罩。他又在大街上開咪發表連篇講話，稱中國已強大起來，隨行人員還安排了流動擴音設備。當時習仍顯得意氣風發，精神良好。不過在央視昨晚播出畫面中，習近平視察駐軍潮汕的海軍陸戰隊時，則顯得較沉穩嚴肅。

《蘋果》記者

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