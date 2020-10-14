維權律師余文生上訴遭刁難 營養不良牙齒脫落被「精神虐待」

內地維權律師余文生被中共秘判決後已提出上訴，案件進入二審階段，但江蘇徐州市高院有意拖延時間，並刁難余的代表律師複製卷宗。昨日上午，代表律師藺其磊發文表示，昨早（13日）在徐州看守所會見當事人2小時，揭露余文生營養不良，晚上沒有熱水，加上天氣乾燥,令他連續咳嗽了20多天，右上顎大牙脫落，左邊牙齒鬆動無法咀嚼飯菜，多次要求治療牙齒但被看守所以沒有條件拒絕。

藺其磊又指，余文生在看守所至今2年多，生活環境和他以前的生活狀況截然不同，就連曬太陽這個最天然的生活方式都無法得到，致使他的身體抵抗力減弱。由於余文生坐板時身體出現僵硬情況，所以他拒絕坐板，兩個月前還被收走書籍無法看書。藺其磊寫道：「整個是一個精神虐待。」

他代表家屬和余文生將向看守所提出書面要求，為余治療牙齒和解決看書的問題，依法保證他的合法權益。

余文生的妻子許艷轉貼藺其磊最新的消息，她在Twitter寫道：「余文生律師不但現在右手殘疾。」有網民跟帖回應指：「（維權律師）高智晟以前也是牙病。」「凡是政治犯坐監獄的，好像都有牙齒鬆動的現象。」

2015年7月9日起，中國23個省份有大批律師與維權人士被捕，稱為「709大抓捕」。其中最著名的被捕律師之一王全璋已出獄，但曾代理他和多名被捕律師的余文生律師，則在2018年被帶走，自此未見家人。許艷曾向《蘋果》記者表示，已有心理準備5年或更長時間後才能見到余文生，更擔心當局迫害有增無減，丈夫「未來處境會比王全璋更難」。 許艷指中國秘密審判余文生案，證明中國抹殺言論自由，她希望國際關注事件，以制裁或其他方式回應。

維權網／Twitter

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