習近平南下｜基礎科研、雙循環抗美圍堵 學者：模仿鄧小平南巡路線

中共總書記習近平今早（14日）在深圳發表重要講話，強調深圳要擴大開放改革，推進粵港澳大灣區建設，強調發展國內國際雙循環，以及基礎科研、創新科技等。被外界認為是對抗美國圍堵的主要方法。有經濟學者向《蘋果》指出，習近平今次講話，是模仿鄧小平當年南巡，想重新吸引外資和人才。不過，有金融專家向《蘋果》表示，在資金流動不自由，政府干預過強下，未必樂觀。

習近平今日在講話中以批量授權方式，推出27條改革措施和40條首批授權事項，賦予深圳更大的改革自主權，要求吸納和培養具國際水平的科技人才；強調深圳是粵港澳大灣區建設引擎，要促進三地融合。他在談及擴大開放時，重點提出雙循環，強調新發展格局不是封閉的內循環，「是開放的國內國際雙循環」。種種目標被外界視為以發展基礎科學和雙循環來抗衡美國的圍堵。

莊太量：深圳難像港般對資金開放

中大經濟學副教授莊太量形容，習近平這次可能想模仿鄧小平1992年南巡的重要性，想重新推動改革開放吸引外資，「如果成功，都會成為重要的歷史講話」。

對於深圳獲中央提供數十項改革措施和授權。莊太量認為可讓深圳在投入端有更多自主權，例如更容易改變土地用途配合發展、降低資金成本捉進中小企發展，改善稅制、生活、教育等配套，吸引國際級金融人才，發展高檔的投資或銀行服務，但建設國際金融中心方面，「做到的唔會太多，因有國家政策限制」，像資金自由流出便做不到，「無可能畀你在國家度開個『窿』」。

經濟體量方面深圳已超越香港，只輸剩「國際金融中心」的地位，但香港是否全面被融合入灣區，莊太量認為香港資金資訊完全自由流動，如深圳想和香港全面融合便要與香港看齊，「無理由為咗融合，是掉轉頭將香港的互聯網band咗佢」，指任何融合也是向高質素走。

羅家聰：投資者不信任難成事

經濟學家羅家聰認為，習近平想在深圳推動金融科技，吸納相關人才，建立人民幣金融中心，也是在美國圍堵背景下的應對方法，但效果未必樂觀。關鍵也是外界「唔信你」。

他說，內地官方習慣性要控制市場，資金又「易入難走」，令國際投資者卻步，加上只有部份接受中國援助的落後國家較多使用人民幣，國際交易仍以美金做主流，即使想把深圳建設區域性的人民幣金融中心也很困難，「上海一直都有（人民幣中心）啦，如果做得起十幾年前已經成功啦」。

他又指，在美國圍剿下，中國目前最急於發展科技和金融，但同樣不是官員說了要「打造」便可以成功，像晶片研發不是一時三刻可成功，「不是你話要做5納米就得，搶咩」。反而相關人才吸納則或有機會，「人才流動主要看搵唔搵到錢和生活好唔好」。

陳家強：港國際金融中心地位不變

前財經事務及庫務局局長、科大工商管理學院兼任教授陳家強接受有線電視訪問時認為，即使深圳進一步在金融方面開放，香港在大灣區發展中仍有重要角色，特別是國際金融中心地位，可以豐富大灣區的發展。他出，內地許多創新企業需要資金支持，但香港則欠缺平台和知識評核這類創科微企，認為深圳和香港是類似互補關係，深圳協助初創融資，當它們發展到具規模要上市時，香港便可以擔當吸引國際投資的角色。

鄧小平在六四事件後，面對國內改革停滯等問題，於是在1992年1月18日至2月21日期間到南方巡視深圳、珠海、廣州、上海等地並發表講話，有「發展才是硬道理」、「不搞改革開放，只有死路一條」等名言，令外國對改革開放漸漸恢復信心。

《蘋果》記者

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