美副國務卿訪印稱中國為「房中象」

美國副國務卿比根(Stephen Biegun)周一展開一連三日的印度訪問,在新德里出席印美論壇開幕禮時,形容中國是「房中象」(elephant in the room),而美國渴望在印太地區推展印度利益。「Elephant in the room」是英語成語,用來隱喻某件雖然明顯卻被集體視而不見、不敢反抗和爭辯的棘手問題。

美欲助增印度力量

比根表示,美國正探討如何在不改印度「戰略自主」傳統之同時加強印度的力量。他說:「印度有深厚的戰略自主傳統,我們對此表示尊重。我們不求改變印度傳統,只想探討如何增加印度的力量以守護主權與民主,以及在印太地區推展印度利益。」他說,美國因此增加對印度售武以及兩國情報分享,而可做的還有很多,包括加強印度自衞能力,推廣兩軍的互用性等。

美國國務卿蓬佩奧上周與澳洲、印度及日本進行「四方安全對話」(Quadrilateral Security Dialogue,Quad),呼籲印太地區盟友合作對抗中共的「剝削、脅迫和腐敗」。比根表示,Quad國家是受共同利益驅使而合作,不會限制參與國,「任何尋求自由開放印太地區,而又願意採取措施確保印太自由開放者,歡迎合作」。比根此行預期為本月稍後美印外長與防長2+2對話鋪路。

美聯社