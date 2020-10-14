內地續炒作台諜案　台兩學者被認罪

央視連續三天在《焦點訪談》節目中專題報道台諜案，昨日再指台學者蔡金樹、台師大退休教授施正屏打着兩岸學術交流的旗號，向大陸涉台工作部門人員、智庫專家、媒體記者，搜集套取大陸內部檔資料。官媒並披露，現年61歲的蔡已在今年7月因間諜罪被判處有期徒刑四年；施案已由法院審理完畢，將擇日公開宣判。

台外交部怒斥誣陷栽贓

央視稱，2013年復興廣播電台一個名叫郭佳瑛的人聯繫蔡金樹，自稱是他學妹，只要發現蔡在大陸有比較重要的會議，就會打電話問蔡見哪些人？有哪些訊息？大陸有甚麼政策？稱郭女是台軍情局制內間諜，在一次兩岸學術交流會上物色上了蔡。2016年郭跟蔡商量成立名為《鷹傳媒》的電子媒體，向大陸學者、記者約稿，借此搜集情報。郭會第一時間整理滙總稿子，並呈報給台灣軍情局；台灣師範大學退休教授施正屏被指擔任台國安局掩護機構歐亞基金會兩岸農業政策研究小組組長，並跟國安局制內間諜周勝裕（化名周德益）建立聯繫。央視指控施給周區域經濟與人力資源發展協會秘書的掩護身份，以便於接待大陸高級智庫，甚至還將周引薦給大陸某部委駐台辦事處開會交流。

對於大陸續炒作台諜案，並在電視認罪，台外交部昨斥：誣陷栽贓；行政院長蘇貞昌也批評，大陸老是用這種莫須有的人、莫須有的事來污衊，同時製造恐怖，實不像大國的行為。

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