中天續牌危機丨疑製造「韓流」 藍營議員「關定了」惹議 江啟臣籲捍衞新聞自由

台灣中天新聞曾連續多日以藍營明星韓國瑜為頭條，處理新聞處理角度備受台灣爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）破天荒於本月26日，就中天年底續牌事宜召開聽證會。國民黨台北市議員羅智強近日突然在Facebook寫下「中天關定了」，引發台灣輿論；NCC隨後表示，沒有預設立場與決定。台灣總統蔡英文、台北市長柯文哲及國民黨主席江啟臣，周三（14日）分別回應事件。

江啟臣在中常會指，中天電視與民進黨政府意見相左的立場鮮明，NCC竟為了廣電審查首度召開聽證會，量身打造、未審先決的意味濃厚，更將決定台灣媒體是否引發寒蟬效應；呼籲捍衞新聞自由，拒絕執政黨黑手深入NCC，維護新聞自由的報道環境，以免引發寒蟬效應。

柯文哲則指，需要有中天犯錯的證據才能撤牌。柯文哲並指，若是因為「韓流」興起而要秋後算賬，「對民進黨沒有好處」，並表示這件事是「我不同意你講的話，但我捍衞你講話的權利」。

民進黨亦於今日召開中常會，蔡英文進場前被記者問到：「總統！會關掉中天嗎？」但蔡沒有回應，隨即進入會場。

藍營議員羅智強早前表示，收到一名「深喉嚨」的消息指「中天關定了」，更指「當中天被關掉之後，下一步必然就是關掉TVBS，再下一步就是封殺所有不同意見者的聲音，讓台灣成為「民進黨説你黑你就是黑，民進黨説你白你就是白」的一言堂社會。NCC副主委、發言人翁柏宗指，中天換照召開聽證會係委員會依《國家通訊傳播委員會組織法》第10條合議決定，全程對外直播，公眾屆時可自行評理。

台灣《蘋果新聞網》／中時新聞網

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