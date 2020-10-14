人大審議刑法修正案　12歲殺人須負刑責

12歲小學六年級男生弒母、13歲男童性侵不遂捅死女童，上述案件皆因犯案者不足14歲而不需負上刑責，惹起巨大爭議。中國人大常委會昨日審議刑法修正案，對法定最低刑事責任年齡作個別下調，規定滿12周歲、未滿14周歲犯故意殺人罪等情節惡劣者應當負刑責，得到不少網民支持。

草案建議，已滿12周歲、未滿14周歲者，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡，情節惡劣的，經最高人民檢察院核准，應當負刑事責任；同時，統籌考慮刑法修改和預防未成年人犯罪法修改相關問題，將收容教養修改為專門矯治教育。內媒指出，專門教育是針對有嚴重不良行為的未成年人而設，惟目前全中國僅有100所專門學校，加上課程落後，亟待改善。

圖阻嚇幼年殺人慘劇

根據內地現行《刑法》，14歲以下不管干犯任何行為，都不需負刑責；14至16歲則具有相對刑事責任，干犯謀殺等重罪以外的罪行，也不需負刑責。司法機關必須嚴格遵守這一界限，不得突破。不過，近年內地屢次出現年幼殺人者不需負刑責的事件，使得現行刑法飽受批評。

例如，2018年12月，湖南益陽12歲的小學六年級男生持刀殺害生母，卻因未滿刑事責任年齡而釋放，可返校如常上課。去年10月，遼寧大連13歲男童性侵不果，捅殺10歲女童，當地警方也無力追究，只將男童送進收容所教養三年，家人悲憤地表示不能接受這結果。今次人大下調最低刑事責任年齡，獲不少民眾支持。

《人民日報》