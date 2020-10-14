習近平南下｜深圳特區40年大會今舉行 習10時發表講話

中共總書記習近平近日南下視察，今日（14日）會出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會並發表重要講話，是繼2012年及2018年，第三次訪問深圳。慶祝大會將在10時開始，習近平會發表講話。他在周二（13日）訪問汕頭和當地民眾交談時，已透露將在大會進一步向國內外宣示「中國共產黨領導中國人民將繼續堅定不移走改革開放的道路，奮發有為推進社會主義現代化強國建設，鍥而不捨努力實現中華民族偉大復興的中國夢。」呼籲「父老鄉親」攜手努力，共同奮鬥。

慶祝大會還會表彰40名創新創業人物和先進模範人物，當中有3名是香港人，分別是胡應湘、徐揚生、李澤湘，其他榜上有名的企業家包括騰訊（700）主席馬化騰、平保（2318）董事長馬明哲、順豐控股創辦人王衛、比亞迪（1211）主席王傳福，以及招商銀行（3968）前行長馬蔚華等。已故的前蛇口工業區管委會主任袁庚亦獲表彰。

胡應湘1980年起於在珠三角投資廣深高速公路、深圳羅湖及皇崗口岸等工程。中國工程院院士徐揚生是香港中文大學（深圳）校長，是中外合作辦校的典型。李澤湘教授身兼固高科技（深圳）有限公司及大疆創新的董事長。

陪同習近平南下的領導人，分別有中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中央組織部長陳希、中央軍委副主席許其亮、國家發改委主任何立峰等。

特首林鄭月娥也將原定今日宣讀的《施政報告》，在周一（12日）突然推遲至11月，今日改為率領政府代表團參加慶祝大會。

深圳經濟特區於1980年8月成立，是已故領導人鄧小平的改革開放政策下，最早成立的內地經濟特區之一。深圳經濟特區成立10、20、30周年時，時任國家主席江澤民、胡錦濤皆有到深圳出席並發表講話。

綜合報道

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