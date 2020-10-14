兩岸疫情速遞｜內地增20宗確診 青島爆疫 專家：規模低於北京、新疆

兩岸疫情最新情況：內地衞健委公佈，昨日新增20確診病例，當中有6宗為山東青島的本地感染，另外14宗為輸入個案，分別是廣東5宗、上海5宗、陝西3宗，累計確診85,611宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診530宗，7人死亡。

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專家：青島疫情規模低於北京、新疆

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨稱，大規模DNA檢測對了解疫情規模，提供非常重要的技術手段。從現在的結果顯示，這次山東青島疫情規模應該不會太大。

吳尊友提到，當本土個案發生時，還是挺擔心的；如果病人主動在社區門診求醫的話，後面有一定數量的個案，現在來看，青島的疫情規模應該低於北京新發地和新疆疫情，主要是集中在一個醫院。

青島6宗確診個案 3宗重症「一人一案」診療

青島市發現6宗確診本土個案中，重型3宗、普通型3宗，針對重症患者已成立救治專家組，「一人一案」進行診療。目前，3宗重型個案在青島大學附屬醫院西海岸院區進行救治，3宗普通型個案在青島市第三人民醫院進行救治，另6宗無症狀感染者也收治在青島市第三人民醫院。

對於公眾關注的確診的士邵姓司機，目前已追蹤到青島市全部密切接觸者52人，目前全部進行集中隔離觀察，完成兩輪DNA檢測，結果均為陰性，對上述52名密切接觸者的密切接觸者89人也已進行追蹤管理。

青島市疾病預防控制中心傳染病防制科主任姜法春說：「越來越多的證據顯示，本次疫情累計發現的6例確診個案和6例無症狀感染者都與市胸科醫院高度相關。同時，隨着證據的不斷充足，此次疫情由社區引起感染的可能性越來越低。」

另外，青島已與周邊的煙台、威海、淄博、濰坊、日照五市建立了對口支援機制，昨（13日）下午已開始向五市運送檢測樣本。

台灣「旅遊氣泡」首發帛琉最快下月中推出

台灣交通部觀光局近日展開「旅遊氣泡」規劃，首個國家鎖定零確診的太平洋島國帛琉，初步限定旅行團團體行程，台外交部長吳釗燮昨透露「通過機率很大」。旅行業推斷，首個開放旅遊氣泡到帛琉，估將出現驚人「報復式出國狂潮」，預期還未公布的首波帛琉機票價格恐怕不便宜，團費也可能不低，推估最快11月中或12月初有機會推出。

《中國青年報》／澎湃新聞網／台灣《蘋果新聞網》

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