習近平南下｜考察汕頭宣示「門打開」 團結華僑實現中國夢

深圳經濟特區建立40周年慶祝大會今早於深圳舉行，國家主席習近平昨日由汕頭轉抵深圳發表重要講話。他昨早（13日）先往海軍陸戰隊視察，隨後在汕頭開埠區與民眾交談時表示，將在大會上進一步向國內外宣示「中國共產黨領導中國人民會繼續堅定不移地走改革開放的道路，建設我們偉大富強的中華人民共和國，鍥而不捨地去努力實現中華民族偉大復興的中國夢。」他又指，過去帝國主義的船堅炮利，將中國的門打開，現在是主動開放，強調會繼續堅定不移，走改革開放的道路。

開埠文化陳列館

汕頭開埠的發祥地，曾經雲集數千家店舖商行，見證當年汕頭經濟的繁榮。昨日下午，習近平走進開埠文化陳列館、僑批文物館等地，看歷史、問細節、談開放、聽民聲。

開埠文化陳列館坐落在汕頭市永平路1號，原為台灣銀行汕頭支行舊址，是一座三層半的歐陸式建築。2010年，為紀念汕頭開埠150周年，選址於此設立開埠文化陳列館。總書記習近平參觀《汕頭城市開放史展覽》等，了解汕頭開埠歷史、設立經濟特區以來的建設發展情況。

僑批文物館

習近平聽取汕頭市下一步規劃發展情況匯報時指出，新時期打好「僑」牌，要深入調研、摸清情況，調動廣大華僑的積極性，引進先進技術和高水平產業，揚長避短、久久為功，團結廣大海外華僑共同實現中國夢。

汕頭開埠舊街區

習近平步行到開埠區街區，察看人文歷史風貌，與市民群眾交流。習近平在汕頭小公園拿着咪高峯，從汕頭歷史談到國家的發展。他特別讚揚早年到海外謀生的中國人，事業有成後，仍不忘家鄉。華僑當年回國辦工廠，從事三來一補，引來了第一桶金。「有一塊錢是一塊錢，有十塊錢是十塊錢，寄回來（建設家鄉）」，對於這份「中國心」，他十分感動。

習近平說：「過去講是被迫開放汕頭，五口通商之外有汕頭；帝國主義的船堅炮利，把我們的門給打開了。（這是）屈辱。現在我們是主動的開放，國家站起來了，中國人民站起來了，打破封鎖，我們要開放了，走中國特色的社會主義道路。」他又指，改革開放40年取得現在的成績，全世界經濟排名第二，也即將完成第一個百年任務，全面小康、徹底脫貧。

潮州企業三環集團

習近平周一（12日）視察潮州企業三環集團時，亦提到中國要「自力更生」。他指這間電子零件公司的員工，要領會和準確把握國家的戰略意圖，找到自身定位。習近平說：「現在我們正經歷百年未有之大變局，要走更高水平的自力更生之路，企業要發展，產業要升級，經濟要高質量發展，都要靠自主創新。」

央視／新浪微博／新華網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！