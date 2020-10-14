中印角力｜印度未把台灣列入「一中」 要中國先承認「一個印度」

為抗議中國駐印度大使館干涉印度新聞自由，印度媒體「News 21」今（14日）發表印台系列第二篇報道，並專訪聯合國教科文組織（UNESEO）和平主席納拉帕特（Madhav Das Nalapat）指出，印度雖然承認「一個中國」，但並沒有把台灣也納入「中國」定義的紀錄。

被問到印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在今年中印邊境對峙之際，仍在Twitter發文祝福中國10.1建政，卻在中華民國10.10慶典、甚至西藏精神領袖達賴喇嘛生日時保持沉默，這是否代表印度同意「一個中國」原則呢？

納拉帕特表示，印度接受「一中」的同時，就他所知，印度並沒有任何紀錄把台灣納入「一中」的定義中，這與俄羅斯、巴基斯坦和其他中國盟國不同。

值得注意的是，印度從未公開表示支持「一中」原則，甚至在莫迪政府執政後，要求中國若要印度支持「一中」，中國必須先承認且支持「一個印度」。

中國若承認「一個印度」，意味着將同意印度擁有與中國有主權爭端的拉達克與阿魯納查省（Arunachal Pradesh，中國稱為藏南），以及印度與巴基斯坦有主權爭端的克什米爾等地的主權。

納拉帕特曾擔任記者、編輯、專欄作家，且長期發表國際政治與安全評論文章，現任印度ITv網路（Itv network（India））和印度《星期日衞報》（The Sunday Guardian）總編輯、馬尼帕爾大學（Manipal University）地緣政治與國際關係系主任。

他曾多次公開鼓吹印度應與台灣積極來往，簽署雙邊自由貿易協定，發展真正牢固的關係。

對照當前與過去的印台關係狀況，納拉帕特為，現在的情況要比過去好得多，印台之間的來往接觸倍增，駐印度代表處和印度台北協會都扮演了重要角色。

談到印度總理莫迪對台灣與中國的態度，納拉帕特表示，莫迪與一些前任總理不同，絕對不會損害國家安全。在中印爆發邊境衝突後，在野的國大黨和執政的印度人民黨（BJP），互相公開指控對方的基金會和賬戶有巨額中國捐款，暗示對方暗地裏收受中國利益。

納拉帕特強調，莫迪執政期間，印度政府與台灣的關係遠比前總理拉奧（P. V. Narasimha Rao）的任何時候都有更多發展。他認為，在莫迪的第二個任期，印台之間可能會有實質上的雙邊自由貿易協定。

談到現在的印台關係，納拉帕特指出，台灣企業已意識到印度作為市場和投資目的地的潛力，台灣過去4年在印度的投資已比先前翻好幾倍。針對中國媒體批評印度民間最近慶祝「雙十慶典」和挺台是打「台灣牌」，納拉帕特強調：「台灣不是可被擺弄的一張牌，而是一個必須抓住的機會。」

中央社／印度News 21

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