釣金龜丨名牌袋二手絲襪輪流用 為扮名媛40人逼酒店房打卡呃Like

港星郭富城、台星潘瑋柏的另一半，被揭發參加以「釣金龜」訓練聞名的「偽名媛」聚會，引發外界關注。有內地網民在網上分享放蛇經驗，揭露有女子為了冒充名媛，集資入住五星級酒店、租法拉利、共用一份下午茶，只為了影相釣金龜；這些「偽名媛」聚會不限女性，男性也有男性的玩法。

網民「李中二」用10萬元人民幣（下同，約11.5萬港元）的資產證明，提交500元人民幣（約575港元）費用後，加入了「魔都名媛」微信群組，宣傳讓上海名媛交換名牌、約吃頂級酒店下午茶，結交精英男子，不過，李在群組潛伏半個月，發現自以為是「白富美」（意指皮膚白、富有、美麗的女子），是透過群組團購的偽名媛。

從李中二的微信群組截圖可見，有6個人每人夾85元（約97.8港元）吃一份高級酒店雙人下午茶；15個人各花200元（約230港元），到上海高級酒店「staycation」；想有更貴的酒店景觀房，便找40個人組團，安排輪流進出時間；另外，名牌手袋、法拉利則由多人合資購買然後輪流租用；甚至連Gucci的二手絲襪，也由3人合資購買輪流穿着。

偽名媛組團目的是為了將自己包裝成名媛，拍下奢華生活照片放上網「呃like」。李中二感嘆，「這些名媛們個個自詡南京西路林青霞、黃浦江迪麗熱巴，一邊朋友圈發着20歲經濟獨立有多爽，一邊在私訊哪裏能蹭到免費下午茶」，甚至有人「入戲太深」，以「名媛」身份被騙。

有女生還在群組表示，自己去看畫展，遇到戴勞力士的男神搭訕，「出了畫展才知道他開的BMW（寶馬），我暈死了啊，我還以為他開法拉利，吃完飯還想帶我去酒店」，指開寶馬跟平治的男人都很小器，還有人附和，譏諷男生去畫展就為了找白富美。

內媒就「偽名媛」聚會在網上展開投票，結果超過一半網民表示無法認同這種行為，但也有接近一半的網民認為，「那是她們自己的錢，怎麼花是她們的事。」

至於在「偽名媛」群組中被點名提及的卡海麗思卡爾頓和寶格麗酒店，均表示沒發現多人組團入住的情況。另有職員表示，客人訂房後，可能偷偷帶人進入酒店，但表示只可能進入住處，無法到酒店其他區域。

這些「偽名媛」扮有錢群組，原來還有男版，有各種假裝有錢人忙碌生活的照片，包括美食、健身、名牌袋、加班、夜生活、旅行或玩貓玩狗等日常生活「曬命」照。有網民看後，不禁留言：「不要再說女人虛榮了，有些男的比女的虛榮的（得）多。」

《經濟觀察報》／《新京報》／新浪微博

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