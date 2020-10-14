習近平南下｜BBC：面對內憂外患 「新南巡」釋出經濟開放訊號

中國國家主席習近平今日在深圳發表講話。回顧過去6年，習近平3次南下調研，都在中國經濟面臨轉型或困境之時，對外發出改革開放的訊號；這次正逢「十四五」前夕，因此備受外界關注。由於與鄧小平「南巡」路線類似，習近平的路線也被稱為「新南巡」。

英國廣播公司（BBC）中文網報道，這次是習近平就任中國最高領導人以來第3次視察廣東，當前的中國面臨的內外環境，也與之前兩次截然不同。

2012年中國經濟起飛

習近平於2012年南下時，中國多年高速經濟增長副作用浮現，習近平當時在深圳表示，中共中央「改革開放的決定是正確的」，今後仍然要將「這條正確的道路」、「堅定不移地走下去」，「而且要有新開拓」。

2018年中國改革開放40年

2018則是中國改革開放40周年，習近平剛在中國全國人大修憲，為自己終身連任取得了制度保證；但同時，中美貿易戰開打，「中國製造2025」等「中國夢」遭到美國狙擊。

同年10月，習近平在珠海再次強調要繼續「改革開放」，並稱中國的改革不會停頓，開放不會止步，且「一定會有讓世界刮目相看的新的更大奇蹟」。

2020年疫情襲全球 強推港版國安法遭圍堵

今年中國面對武漢肺炎疫情爆發，加上中美貿易戰升級，內外夾擊下還強推「港版國安法」，面對國際社會譴責與圍堵。在內憂外患下，習近平此次南下正值中共19屆五中全會召開前夕，預計制訂中國國民經濟「十四五」規劃和2035年遠景規劃。因此在這一次的深圳講話中，習近平如何闡述中國經濟發展與國際議題必會引起外界關注。

中共領導人對深圳的考察，向來引起國際社會和國內極大關注。1979年，中共決定在深圳等4個廣東城市試辦經濟特區，成為中國經濟改革與對外開放的前線，1992年鄧小平「南巡」深圳與珠海等地，發表一系列講話，為中國日後社會主義市場經濟的目標奠定基礎。

在鄧小平之後，中共領導人均在深圳特區建立逢十的年份都會前往當地參加慶祝活動。2000年，時任國家主席江澤民出席深圳特區建立20周年大會；2010年，時任中國主席胡錦濤出席深圳特區建立30周年大會。

BBC中文網

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