抖音主播扮《琅琊榜》男星告白 追星大媽誤信鬧離婚

43歲內地男星靳東因為演出《琅琊榜》、《我的前半生》及《歡樂頌》等劇爆紅，加上其愛妻號形象，令他成為師奶殺手。內媒周一（12日）報道，有人冒用靳東開設內地短片平台抖音賬號，令不少大媽信以為真，一名迷戀靳東的61歲大媽，因為「靳東」在抖音對她表白，揚言要與老公離婚。

這名黃姓大媽在今年年初疫情期間，在抖音邂逅「靳東」，並開始聊天。黃大媽自此一天到晚廢寢忘食玩手機，瘦了約5公斤。有天她更突然離家出走；丈夫十分擔心，讓次子尋母。怎料黃大媽說，「靳東」約了她在吉林長春見面，還說要給她100萬元人民幣，甚至送她一套物業；家人覺得這明顯是一個騙局，黃大媽卻不相信，不過「靳東」一直沒有露面。

事實是，有人冒用靳東的名義合成影片，將靳東的臉與各種甜言蜜語的對白剪輯成短片，讓大媽深信影片內容是靳東在向自己告白，甚至脫口說出：「靳東向全國跟我告白了 1」認定自己和靳東相戀，因此與老公分床睡，更不惜要拋家棄子與「靳東」結婚，讓家人看不下去。

事件引發輿論，靳東透過工作室發聲明澄清沒有抖音官方賬號，並將控告冒名者；呼籲粉絲理智追星，勿輕信他人。

靳東「師奶殺手」稱號，絕非浪得虛名，2018年他在北京機場現身時，曾吸引大媽粉絲跑上前與靳東親密自拍，需要由助手請走。

《鳳凰周刊》／新浪微博

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