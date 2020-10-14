中共破台諜案｜國台辦：頻報道為打擊民進黨滲透 嘲購美武器謀獨是螳臂擋車

就大陸官媒央視連續多天報道台諜案，國台辦發言人朱鳳蓮今日（14日）表示，是為了打擊民進黨滲透。朱還說，相關單位已經將涉案人員的關押地點通知家屬，但案件不會公開審理。另就傳美國白宮已告知國會，同意出售台灣多項先進武器，國台辦轟民進黨此舉為「勾結外部勢力」，「以武謀獨」，還聲稱這是「螳臂擋車」，只會「給台灣民眾帶來深重災難」。而台灣國防部表示，對於美對台軍售案，國防部在接到美方正式通知後，會適時對外公佈。

在昨日的記者會上，朱鳳蓮說，最近大陸國安機構展開行動，「依法打擊民進黨當局及其間諜情報機關針對大陸的情報滲透破壞活動」。朱還說，民進黨政府結合外部反中勢力，「大搞『台獨』分裂活動，嚴重危害兩岸和平和台海局勢穩定，嚴重危害國家主權、安全和發展利益」。有媒體追問，被指控為「台諜」的涉案者家屬是否被允許前往探視。朱表示，相關機關已經把他們的關押地點等情況通知家屬，還聘請了律師。但她也說，由於案件涉及國家秘密，所以不會公開審理。

提及敏感的軍售問題，朱鳳蓮在例行記者會重申中國外交部意見：「我們堅決反對美國向台灣出售武器，反對美台之間進行任何形式的軍事聯繫。」就大陸外交部搬出「一中」，「三項公報」，喊話要美國停止軍售，表示「堅決反對」。台媒稱，實質上這些嗆聲僅是例行公事，美國不為所動。據報，美續推進對台軍售，周二通知國會將會售台MQ-9無人機和波音公司生產的「魚叉」（Harpoon）岸防導彈系統。

台灣《蘋果新聞網》／路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！