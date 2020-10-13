疑政治報復華停購澳煤涉780億

《彭博》引述了解中國政府命令的知情人士透露，中國已暫停採購澳洲煤炭，隨着兩國政治關係的惡化，中國政府繼續嚴格控制煤炭的進口。而澳洲政府昨日要求中國澄清，是否有指示中資公司停止採購澳洲煤作為政治反制，危及這門每年涉及約100億美元（約780億港元）的生意。

兩國磨擦影響進出口

彭博引知情人士表示，中國的發電站和鋼鐵廠已接到口頭命令，立即停止使用澳洲煤炭，碼頭也已被告知不要卸載澳洲的煤炭。這標誌着，中國與最大的大宗商品供應國澳洲之間，緊張關係進一步升級；兩國的磨擦已經影響了澳洲的農產品出口。暫未知悉禁令將於何時結束及其對已在執行的長期合約的影響。報道指，中國的焦煤產量較低，鋼鐵生產龍頭仍舊依賴海外的供應，而澳洲在此方面佔據主導，佔進口量的一半以上。

澳洲貿易部長伯明翰昨接受Sky News採訪時說：「我們正在就此與中國相關部門進行接洽，」他並指：「我們對相關報道頗為重視，將會努力尋求中方確保其尊重中澳自由貿易協議條款和世貿組織義務。」而中國海關總署昨回應是否停止進口澳洲煤炭時表示，將進一步加強對相關產品進口監管，有關情況請向有關主管部門了解。

外媒形容中澳關係陷入1972年建交以來冰點。澳洲要求調查武漢肺炎疫情爆發起源，北京則以威脅澳洲葡萄酒、牛肉出口作回應，又警告國民不要造訪澳洲或留學。彭博/法新社