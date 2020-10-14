兩岸角力｜蔡訪雷達站美方人員意外曝光 台美合作測關島水下敏感資料

大陸對台施加的軍事壓力越來越大，美國接連出售先進武器予台灣抗衡外，美台各方面的合作也越見緊密。台灣《蘋果新聞網》獨家報道，指新海研1號科研船獲美國海軍通過為期5年的海洋合作探測資助，邀請台灣加入，合作探測台灣至關島間海域的水文資料，由於涉及敏感水下資料，被視為台美關係升溫的表現。

新海研1號是2,155噸級研究船，配有DP動態定位系統可進行海上定點研究，超短基線水下定位系統則可追蹤水下6,000公尺目標。

特別的是，美方對新海1將執行的觀測資料相當有興趣，尤其希望新海1在馬里亞那海溝多做觀測，近期美方海軍通過資助一項5年期的美台合作物理海洋探測，主動表達希望與台灣合作，協同每年台灣、關島、帛琉海域探測研究。

有不願具名學者分析，美軍主動提出合作，可能與軍事需求有關連，因為台灣在第一島鏈，關島屬於第二島鏈，第一島鏈與第二島鏈間的水文資料，有軍事上的敏感性。

蔡英文訪樂山雷達站 美方人員意外曝光

台灣總統蔡英文周二（13日）視察樂山雷達站的「空軍偵蒐預警中心」時，意外有美方人員身影曝光，惹起外界關注。

蔡英文視察樂山雷達站時，高度肯定官兵短時間確實掌握飛彈軌跡，迅速應變的專業能力，感謝他們擔當空防的眼睛，守護台灣安全。

蔡英文探視過程中，背景意外首次出現了一名疑屬美方的外籍人士，引發外界猜測。台灣空軍周二晚表示，該人員為美方人員，是雷達製造商雷神公司技術代表，呼籲各界勿臆測。

位於新竹五峰鄉的樂山雷達站，部署了美國「鋪路爪」遠程預警雷達，是台軍重要的偵蒐系統之一。「鋪路爪」探測範圍超過3,000公里，涵蓋整個大陸。樂山雷達站2013年建成，同年底北韓試射銀河3號火箭，雷達站即時掌握發射過程，比日本偵搜系統早2分鐘，因而聲名大噪。

國安幕僚指，樂山雷達站的監控範圍，幾乎含括東北亞至東南亞地區，最近大陸軍事行動頻頻，樂山雷達站的工作，就是精準掌握導彈及衞星等各項空中訊息，進行精準預判，讓各單位能夠迅速應變。

台灣《蘋果新聞網》

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