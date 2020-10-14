央視勁捧抗疫護士嫁軍人 被揭原來係「渣男配小三」

內地藝人張馨予閃嫁「軍三代」何捷榮升「軍嫂」後，地位直線上升，不僅獲官媒力撐、央廣軍事祝福，整個娛樂圈都跑出來祝賀。嫁軍人頓時成為內地女生的目標或夢想。自稱抗疫護士的于鑫慧，今年4月上《央視》高調徵婚，說想嫁給解放軍，結果願望成真，10月7日在軍營舉辦了一場浪漫的求婚儀式，大獲官媒和輿論祝福。然而，短短幾日，所謂白衣天使和兵哥哥的愛情故事，被踢爆原來是「渣男配小三」狗血劇！《解放軍報》昨日（13日）亦發表罕見發評論：「勿使軍戀蒙羞！」

「我想嫁給兵哥哥，想成為一名偉大的軍嫂。」95後的于鑫慧，聲稱是江蘇南通的一名護士，在疫情最嚴重時，她瞞着父母，獨自一人從南通輾轉去到武漢，在康復隔離點駐守了55天。她更上《央視》高調徵婚，稱自己從小到大，特別崇拜解放軍，一直就想當一名女兵，雖然沒能當上女兵，但她卻有一個夢想——當軍嫂。事後，她果然找到軍人王林做男朋友。國慶中秋長假期間，于到王所在軍營探望，王當着眾多戰友面前舉辦了一場浪漫的求婚儀式，一時間「想當軍嫂的抗疫女護士被兵哥哥求婚」、「終於，他們要結婚了！」獲全國各大媒體爭相轉發，網民爭相送上祝福。

但短短幾天不到，劇情大反轉。有網民爆料，于鑫慧被揭成名後開始高調網上徵婚，但她那時還沒離婚，並育有一子。不僅如此，于還有大量借貸不還，是一個老賴，還把于和其前夫欠債不還的執行裁定書曝光，明確寫了「于鑫慧納入失信被執行人名單，並限制高消費」。她還被指控在婚姻期間與其他異性保持曖昧關係，2019年4月後就無正式職業，晚上去酒吧打工，不照顧孩子。

而軍人男友也不是省油的燈，網上爆料他和于在一起時，也不是單身狀態，曾威脅當時的女友分手，不分手就把兩人性愛影片po上網。爆料的網民還貼出于跟王的前女友針鋒相對的聊天紀錄。

對此，《解放軍報》表示，事件一夕「翻車」，令人惋惜。「軍婚、軍戀背後是許多肩負職責虧欠家庭的軍人、默默犧牲扛起家庭重擔的軍屬，是千千萬萬相愛卻相守不易的戀人。這樣平凡而偉大的字眼不該被褻瀆，這些真摯的情感，不該因此沾上污點。」

《解放軍報》／微信

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