習近平南下｜林鄭高危遭「隔離」坐台邊 座位隔多張枱

港澳兩地的特首林鄭月娥與賀一誠出席出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，與一眾中央領導人可不戴口罩同坐於主席台。不過，坐在第二排最右邊的林鄭月娥，與旁邊的國家發改委主任何立峰距離明顯寬闊，目測與其他台上領導人之間的距離闊一張枱。

未知是否因林鄭上周五（9日）出席活動時，有表演的香港管弦樂團成員事後發現確診武漢肺炎有關，所以要有此特別安排來保護領導。至於坐在台上正中央的習近平，其背後則未有安排其他領導人座位，未知是否也是衞生防護的考慮。

林鄭月娥上周五出席香港管弦樂團的表演活動。不過樂團其中一名成員，35歲的低音單簧管樂手Lorenzo Antonio Iosco周二（13日）初步確診，令全團過百名團員需要隔離外，同場的林鄭及民政事務局長徐英偉也有可能受到感染。

特首辦周二晚表示，林鄭月娥當時全程有戴口罩，不屬密切接觸者，沒有接觸樂團成員，座位與樂團成員有相當距離，並於表演中場休息時離開。

特首辦發言人又指，林鄭月娥已根據衞生防護中心建議，接受超過一次的病毒檢測，結果俱為陰性。

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