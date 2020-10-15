力帆集團創辦人尹明善與妻兒涉造市 遭中證監立案調查

重慶早年的民企巨頭、82歲的尹明善及其家人近日收到中國證監會的《調查通知書》，因力帆控股、尹明善、第二任妻子陳巧鳳、兒子尹喜地、女兒尹索微，涉嫌訊息披露違法違規，中證監決定對其進行立案調查。

公告顯示，力帆控股為「*ST力帆」控股股東，持有公司47.08%的股份。尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微均在公司擔任董事職務，4人合計直接持有「*ST力帆」0.49%的股份；4人通過持有力帆控股的股份間接持有「*ST力帆」47.08%的股份。力帆股份稱，此次立案調查事項為針對公司控股股東以及實際控制人的調查，與公司的日常經營管理和業務活動無關，對公司的正常經營不產生影響。

此外，力帆股份因不能償還到期債務，已被債權人向法院申請對其進行破產重整，目前法院已裁定受理重整，並開始招募重整投資人。該公司提醒，存在因重整失敗而被宣告破產的風險，如果公司被宣告破產，公司將被勒令破產清算。

1979年，重慶「嘉陵摩托」製造出中國第一輛民用電單車。尹明善在47歲之齡下海創業，僅用3年就成為重慶最大的民營書商，賺到第一桶金後就進入電單車製造業。1992年，他投資20萬元人民幣（下同，）成立力帆集團，靠製造電單車打開局面，成爲集合科研開發、發動機、電單車和汽車生產、銷售（包括出口）爲主業，並集足球產業、金融證券於一體的大型民營企業。

2000年，尹明善斥資5,580萬元收購「前衞寰島」，易名爲「重慶力帆足球」。當年，球隊就奪得足協盃冠軍，是重慶足球史上的第一個冠軍。2017年，79歲的尹明善宣佈退休，但萬萬不會想到，年逾八旬、已經退休兩年的他選擇再次出山，而原因是爲了拯救處於水深火熱之中的力帆。

早在2019年，力帆已變賣資產，但變賣資產對於力帆解困來說只是杯水車薪。重慶市政府去年就啟動了拯救力帆行動，召集地方金融辦及相關銀行機構債權人等，幫助力帆汽車組織成立「債委會」，並要求各銀行「不抽貸、不壓貸、不斷貸」。可惜，企業業績仍然錄得虧損，未能走出困局。

有分析指，力帆遭遇的困局是因爲涉足汽車業務而造成的。對於一間製造企業來說，力帆選擇轉型造車，也是在情理之中，可是，力帆最大的「錯誤」，可能就是低估了造車的難度。2003 年8月，力帆收購重慶專用汽車製造廠 80% 的股份（後來增持到 95%），並將企業名稱改爲重慶力帆汽車有限公司，產品商標由「北泉牌」改爲「力帆牌」。不過，造車是一件非常燒錢的事，需要龐大的現金流來支撐，而隨着力帆的融資利率不斷上漲，再加上債券未發行成功，從而導致公司流動資金緊張。

力帆的人事方面作出變動。在2019年股東大會上，推舉尹明善的25歲的長孫女尹安妮，成為力帆股份非職工監事。尹安妮1995年7月出生，2017年於美國加州大學爾灣分校經濟學畢業，現任重慶力帆控股有限公司副董事長。尹安妮走向力帆權力核心，也被外界認爲是尹明善的「接班人」，但今次中證監調查中卻未有牽涉在內。

澎湃新聞／界面新聞

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