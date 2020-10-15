兩岸局勢升級｜台軍包機飛東沙遭香港要求返航「對方稱空域有危險活動」

台灣《聯合報》報道，立榮航空由高雄小港機場，飛往東沙的B7-9051次軍包機，今天上午在飛往東沙途中，遭到香港區管中心拒絕進入飛航情報區（Flight Information Region），要求返回台灣。台灣交通部民航局今表示，立榮航班於台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，經香港區管告知飛經區域26,000呎以下有危險活動，拒絕立榮航班進入，基於安全考量，航班折返。

東沙島位於北緯20度43分，東經116度42分，位置在台北飛航情報區之外，屬於香港飛航情報區。依照民航規定，航機循G86國際航路通過北緯21度10分、東經117度30分的KAPLI檢查點時，須向香港飛航區管中心報到，改接受其引導。

立榮9051／9052航班，是負責載運台灣東沙島上海巡署、國防部等單位工作人員往返的定期包機。除了立榮之外，台灣空軍六聯隊的C-130運輸機，以及松山指揮部的專機，也會不定期飛往東沙。

據了解，今天的航班是由編號B-17011的立榮ATR-72客機執行，飛機於上午9時5分由小港起飛，9時44分突然調頭，據悉是因香港飛航區管中心以軍演為由拒絕班機進入管制區，班機只好折返，約在10時22分返抵機場，當時機上載有海巡署、國防部等單位工作人員55人，高雄至東沙單程飛行時間約80分鐘。《蘋果》向香港民航處查詢事件，暫未有回應。

台灣空軍司令部政戰主任陳國華受訪時表示，有關立榮航空班機遭折返一事，相關單位正在了解狀況，並且聯繫整件事情的發展，經過後續評估將再進一步說明。

《蘋果 》翻查航班追蹤網站「flightradar24」，是次航班在距離東沙群島約200公里折返。翻查航班B79051過去飛行紀錄，每月都有數班機由高雄出發，飛往西南面的東沙群島方向，航班大多在早上9時多起飛，本月1、8及11日亦有航班前往，路線亦與今次相似，惟飛機信號會在距離東沙群島約110公里消失，亦沒有顯示目的地。

此外，航班B79052每月亦有數班機由東沙群島方向飛返高雄，但沒有顯示起飛地點，航班在距離東沙群島約100公里外才會出現信號。

譚文豪：香港民航處有責任解釋

前國泰民航機師譚文豪 向《蘋果》表示，機師起前會參考一份名為「給飛行員通知」 （NOTAM ‧Notice To Airmen）的資料，內容反映哪個區域不能進入或其他資料。機師會按資料編寫飛行計劃（Flight plans） 。航班如要進入特定飛行情報區，就要負責該情報區的機關批准。

如果某地區因不同原因，例如突發的軍事活動等，就會拒絕航班飛入相關範圍，這實屬正常。惟今次事件關鍵是禁令只是針對台灣某一航班，還是該時段的全部航班。香港民航處有責任釐清疑團。

12抗爭港人圖經東沙島逃往台灣

東沙群島近日成為敏感地帶，被指曾參與去年抗爭運動的12名港人（11男1女）8月23日早上，從香港西貢布袋澳出發，疑到距離香港340公里、由台灣軍隊駐守的東沙群島，再轉大船赴屏東縣，向台灣政府申請政治庇護。惟一行人搭乘的快艇，在途中被中國海警截獲，12人因此被拘留在深圳鹽田看守所，至今接近兩個月。

《蘋果》後來更揭露，8月23日凌晨，港警曾找飛行服務隊協助，先後派出定翼機「B-LVB」及獵豹直升機「B-LVH」，定翼機出動的時間及位置，均與警方之前公佈12人登上快艇及駛離香港海域的資料吻合。

除了12名港人外，台灣獨立記者鐘聖雄公開揭露，5名香港人經由東沙島逃到高雄，同時透各人的情況，當時，港人外逃亦是經東沙島逃至台灣。

台灣《聯合報》／台灣《蘋果新聞網》

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