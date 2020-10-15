兩岸疫情速遞｜內地增11宗確診 當局對青島入京人士加強管控

兩岸疫情最新情況：內地衞健委公佈，昨日新增11確診病例，當中有1宗為山東青島的本地感染，另外10宗為輸入個案，分別是廣東4宗、上海3宗、陝西2宗、河北1宗，累計確診85,622宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診530宗，7人死亡。

青島居民個人資料與健康碼連接

山東青島市爆本土確診疫情，目前採用身份證讀卡器、二維碼、紙質登記等方式，將居民的姓名、身份證號碼等資料統一登記，並與省檢測訊息系統連接，省檢測訊息系統收到檢測訊息後，將上傳到健康碼數據庫，居民可通過健康碼查詢檢測結果。

山東省共增派到青島市7支DNA檢測隊伍，共210人、28套DNA檢測設備、5.6萬份試劑，分別派駐在不同區市的檢測實驗室。從全省各地市調派1,000多人的DNA採樣隊支援青島市。

青島港口裝御工人由無症狀轉為確診

青島市新增一宗確診個案，為9月24日發佈的大港公司無症狀感染者。40歲董姓男子為青島港大港公司裝卸工人，9月24日確定為無症狀感染者。10月14日，結合臨床表現及實驗室檢測結果，專家組確診為普通型個案。

杭州疾控籲近期非必要勿往青島

江蘇杭州市疾控中心為嚴防輸入疫情，對9月27日以來有青島市旅居史的人士，在來杭返杭後要提供到達目的地前7天內DNA陰性證明，或能夠出示包括DNA檢測陰性的「健康碼」綠碼，在體溫正常且做好個人防護前提下，可自由流動，並主動向所在村（社區）報備相關情況，村（社區）對其落實14天健康監測措施。

無法提供DNA檢測陰性證明和資料者，要求在做好個人防護的前提下，自行到就近綜合服務點接受DNA檢測，登記個人資料後返回居住地等待檢測結果，其間不得外出，盡量避免與外界人士接觸，建議自駕車或騎車，盡量避免乘坐公共交通工具。結果為陰性者，在量度體溫正常且做好個人防護前提下，可自由流動。

北京對中高風險地區加強管控

北京疫情防控工作領導小組會議提出，全球第二波疫情反彈，外防輸入是重中之重，而秋冬季是呼吸道傳染病高峯季節，防控形勢更加嚴峻。會議決定，密切關注重點地區疫情走勢，對中高風險地區（青島）進京人士迅速調查、加強管控，落實DNA檢測、醫學觀察等措施。

提醒市民近期如無必要、不要前往旅行和出差。繼續做好直航北京國際航班管控，嚴格防疫措施和閉環管理。嚴防經第三國人士中轉入境進京。加強進口冷鏈食品監管，嚴格口岸查控措施，督促承運企業落實主體責任，做好從業人員防護和運輸裝備、外包裝消毒。

澎湃新聞／《新京報》

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