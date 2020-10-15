中國海警船釣島海域重啟挑釁 日媒分析或受印太版NATO威脅

兩艘中國海警船本月11至13日在釣魚台列嶼周邊海域連續滯留時間創最長紀錄。日媒指，中國在釣魚台海域重啟挑釁，被認為可能與美日澳印擬組印太版北大西洋公約組織（NATO）有關。

日本讀賣新聞報道，兩艘中國海警船11至13日間在釣魚台海域連續航行了57小時39分鐘，創2012年日本將釣魚台「國有化」以來的最長停留紀錄。

菅義偉9月16日就任新首相，上月中國公務船未有游戈釣島海域，現在再度作出挑釁的行動，日本政府已提高警覺。日本第11管區海上保安本部（沖繩縣那霸市）表示，在「領海」外圍的「鄰接區」航行的3艘中國公務船當中的「海警1302」與「海警2302」這兩艘船11日上午10時47至48分間企圖追逐一艘日本漁船而進入赤尾嶼（日本稱大正島）的「領海」。中國公務船以無線對話機要求日本漁船駛離釣魚台海域。

日本海上保安本部巡邏船趕至，要求中國海警船駛離日本「領海」，但中國海警船不理會，追逐日本漁船。日本漁船後來因捕撈作業結束而駛離釣魚台海域，中國海警船13日晚上8時26分駛離。

報道指，中國公務船連續停留在「領海」的時間總共57小時39分，比今年7月的39小時23分還要長，成為2012年日本「國有化」釣魚台列嶼以來最長紀錄。11至13日之間，日本3度透過中國大使館向中國政府提出抗議。

今年中國公務船航行在「領海」外的「鄰接區」的天數有264天，多於去年所創的最高紀錄282天。對於中國公務船這次再度入侵「領海」，日本政府高官指出，可能是中國在試探菅義偉政府的動向後，發現與之前的安倍政府沒甚麼變化，因此重啟挑釁行為。

讀賣新聞分析指，日本菅義偉內閣上台不久，加上11月美國總統大選在即，這些將影響到亞太地區局勢，中國公務船11至13日間重現釣魚台海域、日本的「領海」，可能想展現對釣魚台主權寸土不讓的立場。

中國政府為了觀察9月上台的菅義偉政府的對華態度，9月沒派出公務船入侵「領海」。本月6日日本、美國、澳洲、印度等4國外相召開四方安全會議，表示將加強海洋安保合作，展現牽制中國的態度。對此，中國國務委員兼外交部長王毅13日表示，這是企圖建立印太版新「北大西洋公約組織」（NATO）。

新華社報道，中共領導人習近平13日視察廣東省的海軍陸戰隊基地，下令提高實戰能力。中國海軍陸戰隊被認為是着眼於侵攻台灣，但中國也考慮到藉此對日本造成心理壓力。中國海警局與中國海軍合作，在釣魚台周邊海域做出挑釁行動的可能性增加。

日本讀賣新聞／中央社

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