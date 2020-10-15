台列中共濫捕個案　促赴陸三思

中共喉舌央視日前播出「台灣間諜」專題報道，指控被指為民進黨前主席卓榮泰助理的鄭宇欽，從事間諜情報活動遭逮。這非首次中共播出逼人認罪的「報道」，先前早有屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居、人權工作者李明哲等案例。陸委會官網特別設立「赴陸風險參考案例」，提供七個真實案例，呼籲台灣民眾前往大陸前要閱讀。

陸委會從金融、宗教、民運等方面指出中共任意扣留及政治性報復的問題，包括國際危機組織東北亞資深顧問、加拿大前外交官康明凱於2018年12月在大陸遭拘留，及大陸民運人士王炳章女兒王天安去年1月在北京過境轉機遭拘留兩事，並指出後者與華為副董事長孟晚舟於加拿大被捕有關。

籲民眾出發前細閱

陸委會另提及瑞士銀行客戶關係經理2018年10月在北京的機場被官方拘禁，並要求她與當地官員會面，此引發兩大全球財富管理業者，瑞銀集團和瑞士寶盛銀行對部份員工發出勿前往大陸的警告禁令；中共此類無故被拘案件頻傳，使花旗、摩根大通等跨國銀行，在2018年底紛紛要求員工延期或再三考慮前往大陸出差。大陸國台辦昨日則稱報道台諜案是為「依法打擊民進黨當局及其間諜情報機關針對大陸的情報滲透破壞活動」，台灣家屬已知涉案者關押地點，但案件不會公開審理；同時批評台灣向美國買武器是「勾結外部勢力」，「以武謀獨」。

陸委會