美軍力邀　台獲准探索關島海域

台灣海洋探測項目獲美國支持，美國數周前資助並邀請台灣加入為期五年的「物理海洋探測計劃」，分析台灣至關島之間海域情況。有學者分析指，台灣是美國第一島鏈，關島屬於第二島鏈，兩島鏈中間的水域有軍事機密，台美今次合作足證外交關係持續向好。

台灣的新海研一號研究船在今年七月正式交船，當日由總統蔡英文親自到場舉行命名典禮，該船主要探測台灣到關島間海域的水中情況，尤其每年颱風生成溫床關島附近的海域，預計在今年年底首航。據悉美國對新海研一號執行的觀測資料相當有興趣，尤其希望研究船能在關島附近海溝多做觀測。近期美方海軍剛資助一項五年期的美台合作物理海洋探測，主動希望與台灣合作，協同每年台灣、關島、帛琉海域探測，在西北太平洋進行一系列的觀測研究。

分享兩大島鏈機密

台灣《蘋果新聞網》引述不願具名學者分析，美國此次主動提出與台灣合作，提出單位是具軍方色彩的美國海軍，可能與美國在軍事需求有些關連。台灣在第一島鏈，關島屬於第二島鏈，第一島鏈與第二島鏈間的水文資料，有軍事上的敏感性，美國對這區域資料是多多益善。對台灣來說，這足證台美關係向好，而且能有更多資源投入對台灣影響最大的颱風研究，也是有利而無害。新海研一號是一艘總噸位2,155噸級研究船，船長66米，船寬14.8米，可搭乘19名船員、28名研究員，具備逾40天油水及食物的長航能力，預估每年約需1.3億新台幣（約3,500萬港元）營運費。

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