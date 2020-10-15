兩岸角力｜陸委會批中共炒作「台諜案」 3年來48台人赴陸後失蹤

大陸央視日前連續專題節目，指斥台灣間諜在大陸蒐集情報。陸委會發言人邱垂正今天表示，中共接二連三對從事兩岸交流人士，以所謂「破獲間諜」名義，濫捕並編造子虛烏有、羅織入罪的劇情，一再惡意政治炒作，刻意破壞兩岸關係與正常學術交流。

邱垂正指，陸委會譴責北京當局，企圖干擾台灣社會，恫嚇台灣人民的粗劣行徑，並嚴正警告對岸，應立即停止這種惡劣操作，同時提醒民眾，參與兩岸交流將出現潛在風險。

對於海基會去年曾公佈，指自2016年5月20日以來，該會共受理149件台灣人在大陸失蹤個案，其中有67件至今無法取得具體行蹤訊息。邱垂正指，目前案件正在逐一盤點，其中101件已確認台灣民眾行蹤，部份人已返台，或已知其關押處所及案件進度；另外還有48件則還未能確認，有可能是失蹤或未能與陳情人取得聯繫，現有的案件是如此。

至於遭大陸指控為「台諜」的李孟居等人，邱垂正也表示，陸委會將保護個案的安全跟尊重家屬意願，盡力提供協助。目前政府相關機關均與家屬保持聯繫，並掌握案件發展狀況，提供法律諮詢等協助，未來家屬如有提出赴陸申請探視的請求，政府也一定會提供必要的協處。

大陸賀台灣光復節 陸委會：對外營造「兩岸一中」的假象

至於大陸將舉行台灣光復節相關慶祝活動。陸委會強調，台灣光復與中共毫無關係；中共舉辦相關活動，對外營造「兩岸一中」的假象，是不折不扣的統戰活動。對於可能受邀參與的民眾，陸委會要強調，「反對中共此種類型的活動」。

10月25日是台灣光復節，北京當局將舉辦相關慶祝活動，中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮日前並宣稱「台灣自古屬於中國領土」。

大陸委員會發言人邱垂正強調，無論是根據國際法或是歷史事實，都清楚證明台灣光復與中共毫無關係，1943年開羅宣言，台灣是歸還中華民國，不是歸還北京所認知的中華人民共和國。

邱垂正並提到，政府各級官員不得參加，也不希望民眾、團體參與辦理相關活動，且不得參加消滅中華民國的「民主協商」，及推動「一國兩制」台灣方案的活動。相信民眾將會注意到，兩岸交流規範及台灣社會的觀感，也會避免陷入中共統戰陷阱。

中央社

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