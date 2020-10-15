《人民日報》玩心戰醜化台情治部門腐敗 策反「有識之士」攜手遏台獨

兩岸劍拔弩張，大陸持續向台灣進行「文攻武嚇」。繼央視連續多日播出「台灣間諜」竊密案後，《人民日報》今日亦刊登「告台灣情治部門書」，指稱台灣的間諜情報機關，近乎瘋狂地對大陸實施各類情報滲透破壞活動；文章又極力醜化台灣情治部門腐化、軍心渙散、士氣低落，呼籲「擁護祖國統一的有識之士」，到大陸「共同分享祖國蓬勃的發展機遇」，攜手「遏台獨、反分裂、促和平，共築抵禦外侮、捍衞國家主權的隱蔽防線」。

這篇作者署名「安平」的評論文章指出，大陸破獲的台諜案從2018年的百餘宗到2020年的數百宗，數字的攀升，背後反映的是台灣當局及其間諜情報機關困獸猶鬥，近乎瘋狂地對大陸實施各類情報滲透破壞活動。

文章謂，根據國際危機組織觀察，台灣海峽已被列入「重大形勢惡化地區」。將心比心，兩岸人民都不願兵戎相見。但如不幸戰事爆發，罪魁禍首必是台獨。更須警惕的是，戰事未發，情報先行。台灣情治部門不僅長期把大陸當成攻擊目標開展情報活動，近年來更淪為當局黨同伐異、剷除異己、推動台獨路線的工具。文章呼籲台灣情治部門站在歷史正確的一邊。

在《人民日報》筆下，台灣情治部門積極充當台獨分裂勢力的馬前卒、急先鋒，大搞不義之舉，大行忤逆之道，弊案叢生，亂象紛呈，包括去年「私煙案」一出，民眾大開眼界，原來綜理情治系統的國安局竟然是最大的走私販子，總統專機居然成了最高效的走私工具。公器私用，大肆斂財。為全面推動「綠化」，「外行領導內行」也是台灣情治部門飽受詬病的頑疾。

另外，文章又不知從哪處引述，台灣情治系統元老多次公開表態，情治部門頻頻出現「情報關係被抓，情報人員出醜，情報工作受挫」的局面，根源就是台獨「惡瘤」上身，兩黨內鬥不休。

文章寫道：「情治部門首腦如同把頭埋在沙子裏的鴕鳥，只知一味『崇蔡媚上』，以『非綠即藍』劃分陣營，不顧情報工作規律、不管情報人員死活。這種環境下，台灣情治部門軍心渙散、人心分離、士氣低落，各為其主、各自為戰，賣官鬻爵者有之，欺上瞞下者有之，貪墨經費者有之，坑蒙拐騙者有之，情報造假者有之，一派窮途末路亂象。」

文章最後還呼籲台灣情治部門「棄暗投明」，並寫道：「歡迎台灣情治部門中擁護祖國統一的有識之士，有機會多到祖國大陸走一走、看一看，徹底摒棄蔡英文當局背宗忘祖的『台獨』意識和狹隘的『島民』心態，親身感受大陸巨大的發展變化，共同分享祖國蓬勃的發展機遇......希望我們攜手一道，遏『台獨』、反分裂、促和平，共築抵禦外侮、捍衛國家主權的隱蔽防線，共繪中華團圓的美好明天。」

《人民日報》

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