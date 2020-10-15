女職員自願飲廁所水證清潔達標 同事大讚：佢工作做到極致

內地近日網傳影片，可見有衣着整齊的女員工用膠杯從廁所便池裝了一杯水，走到上司面前一飲而盡，旁觀者報以掌聲回應。有知情職員周二（13日）指，事發於山東眾成飼料科技有限公司，因為公司有客戶光臨，為了證明便池水達到可以飲用的程度，該名標範員工自願飲廁所水，「這是她工作做到極致了」。

知情職員指，這名「模範員工」姓羅，於2014年入職，2015年開始從事洗手間保養及清潔工作，她近一、兩年才開始飲廁所水，因為廁所水是近兩年才通過各方面檢測，達到可以飲用的程度。

影片引發網民熱議，不少網民認為「大可不必」、「人都是有尊嚴的，便池的水怎麼可以讓人喝？即便達到飲用標準，那也是便池，侮辱人！」

對於網民質疑，知情職員回應：「每個人觀點不一樣，這很正常。我們也是經歷了從不理解到理解再到震撼的過程。可能在人的觀念裏，便池就是盛大小便的，如果是一個盛水容器的話，可能就比較容易讓人接受。」並指這並非羅女首次引發輿論。

對此，四川縱目律師事務所律師張柄堯指，如果飲廁所水是公司規定，該規定會因違背公序良俗而無效，且損害員工名譽權，員工可就精神損害索償。他認為該行為有違公序良俗，不應提倡。

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