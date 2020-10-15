春秋航空拒抑鬱女登機 男友抱不平：因服藥副作用導致手震

內地廉航「春秋航空」拒絕患有抑鬱症的女乘客登機，引起網民熱議。春秋航空今日通報解釋，由於旅客情緒比較激動、病情不明，沒有專業醫療意見的情況下，出於對旅客本身的健康和其他旅客飛行安全的考慮，「謹慎地」作出這一遺憾的決定。有網民認為，航空公司的舉措是對旅客安全負責，可以理解；另有網民認為，航空公司存在對抑鬱患者的歧視。

一名于姓網民昨日凌晨發文指，13日，他與女朋友在山東威海大水泊機場準備乘坐春秋航空9C8743航班前往南京就醫，但其女朋友患有抑鬱症，因服用藥物副作用導致手抖，被拒絕登機。

無奈之下，他們只能乘坐高鐵，連夜趕往南京就醫。于先生說：「昨天晚上（13日）我們臨時換的高鐵，凌晨還得倒一次車，導致我女朋友根本就沒怎麼睡，她現在就情緒非常非常不好，昨天晚上哭了一夜，然後還有點自殺傾向。」他已向民航局投訴，希望春秋航空道歉和賠償。

春秋航空回覆指，機場安檢員發現該航班15D旅客在安檢過程中，雙手抖動現像比較嚴重，地勤人員在登機口找到該旅客，關切、詢問旅客。由於旅客雙手仍然抖動嚴重，工作人員根據公司旅客運輸規定，在了解旅客過往病歷、近期乘搭航機情況，以及安慰旅客過程中，該旅客及其同伴情緒激動，旅客本人雙手顫抖，在登機口喊叫，引起周圍旅客向工作人員投訴，並有同航班旅客見此情況，向工作人員提出不願意與其同機的要求。

「鑑於工作人員多次安撫旅客，旅客情緒仍無法平復，基於安全因素，春秋航空勸退旅客，辦理了機票全退手續。」春秋航空表示，在旅客情緒比較激動、病情不明，沒有專業醫療意見的情況下，只能作出這遺憾的決定。

網民講乜：

林有有的八字眉：這種情況下，乘務人員還是謹慎點沒錯，萬一飛行過程中有啥情況更不好，非要上了飛機，就搞的飛機返航，耽誤所有乘客時間才好嗎，損失還是航空公司承擔。

污妖紅：抑鬱症不是狂躁症，而且航空公司撒謊說她是因為發病所以不給她登機，人家只是莫名其妙被問的哭了，後來他們假裝答應解決後人家又開開心心的笑了，而且他們說了這都是有監控錄像證明的。

賣女孩的小心：就一定要去南京配藥？就不能提前點？

茵陳XY：飛機不一樣啊。只有它上天之後發生突發事件很麻煩的，其他的火車也好汽車也好，都可以臨時停靠趕緊下車。簡單的說只有它是天上，其他全在地上。

中新網／新浪微博

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