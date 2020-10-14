《中梵協議》再續？專題｜中共打壓不斷 港神學教授：教廷冀地上地下教會合一難如願

無論是兩年前首簽臨時協議，還是現在商討續簽協議，梵蒂崗在談判中都遠較北京扮演更主動的角色。研究中梵關係的學者認為，教廷出於牧養內地近1,000萬名教友的角度出發，希望藉着與北京關係「正常化」幫助中國天主教會發展，並達至地上和地下教會團體合一。可惜從過去兩年中國教會面對的打壓來看，現階段協議難以符合教廷高層當初的願望。

中文大學崇基學院神學院教授邢福增對《蘋果》表示，在過去多年來的中梵談判，教廷表現出來的意願都大於中國政府。「從教廷角度看，大陸信徒近千萬人，覺得始終要照顧這批教友。他們也想隨着中梵關係正常化，可以對整個天主教會在中國的發展帶來大幫助。」北京則利用與中梵協議，在外交上牽制台灣民進黨政府，對內就藉協議解決地下教會的問題。他認為北京不急於與教廷建交，「情願好像現在拖着談判，反而還可握有主動權，並把地下教會納入官方控制。」

「中國的讓步是給教宗有最終任命權，把擬任命主教的名單遞交教廷，但已確保名單上全都是政府信任的人選。教廷的讓步是失去了完整的自行任命程序。」邢福增認為，雖然協議解決了中國「自選自聖」非法主教的問題，但北京僅作小讓步就得以牢牢控制教會團體，而協議暫亦未能達到中國教會合一。「過去一些地下主教受到迫害，現在（教廷）一下子就叫他們去改變，政府亦沒有就過去做得不好的事情給教會一個說法，這種合一或共融，並不是真正的修和。但現在這種只是政治安排，迴避了歷史的傷口，亦可能繼續帶來新的傷口。」他舉例指，福建閩東教區的原地下教會主教郭希錦，前年年底按教廷要求降格出任輔理主教，近日以「跟不上時代步伐」為由辭任。「協議反而令原來的地下教會，處於兩難位置。它們一方面希望堅持效忠教廷，但現在卻被教廷要求有所調整。」

中國問題專家鄧聿文也認為，梵蒂岡肯定知道中國政府的宗教政策不會因為簽署協議而改變，而是着眼於教會在中國的發展。「中國是很大的市場。雖然中國政府對教會的打壓由來已久，但是信教的人很多，所以梵蒂岡可能有自己的考量。基督教誕生時不是被羅馬（帝國）打壓嗎？最後羅馬被迫接受基督教，共產黨一旦換了政權或宗教政策有所變化，教廷可能有這個考慮。」

《蘋果》記者

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