【反制北京】繼美國向台灣出售可用作攻擊中共沿海的軍備後，台灣國防部昨正式公告在連江縣東引鄉設重要軍事管制區。據悉台灣早前花4億新台幣（下同，約1.1億港元）進行「新建統包工程」，外界相信台灣將在連江引進「新型」天弓三型地對地導彈、射程400公里的雄三陸攻型導彈及射程達1,000公里的雄風二E巡航導彈，將中共東部戰區各大軍事設施，甚至遠至三峽大壩均納入射程。連江成為台軍對解放軍施「第一擊」的重要地方。

台灣國防部昨宣佈在本月2日實施「連江縣東引161重要軍事設施管制區」及限建範圍，據悉東引161高地在80年代仍是高炮陣地，但後來幾任參謀總長將多個東引炮陣地改建為導彈陣地，進駐了舊式天弓及雄風導彈，從當地掩體工程來看，可以抵擋155榴炮的轟炸。

雷達站監控解放軍

此外，台灣空軍在東引早前都有興建雷達站，全面監控解放軍所有飛行器的起降資訊，掌控動態。

外界相信今次連江東引的「重要軍事設施」，參考上月25日台灣電子採購網所披露一項「新建統包工程」。台灣蘋果新聞網報道指，該項「新建統包工程」經費達4億元，台灣空軍雖不透露工程用途，但按161高地的限建規模，很可能在當地放置「新型」天弓三型地對地導彈、雄三陸攻型導彈及雄風二E巡航導彈，劍指中共。

天弓三型是一直都是地對空導彈，用作擊落中共飛行物，但據悉台灣正研發一種天弓三型的「地對地導彈」，改為攻擊陸地目標，現時未知射程多遠，但以往天弓三型射程是200公里，足以覆蓋中國大陸的福州市及寧德市。

兩市均是中國攻台東部戰區的重鎮，福州有空軍及海軍基地；寧德則有空軍軍用的水門機場。

雄三陸攻型導彈則是地對海的導彈，用作攻擊中共艦隻，射程約是400公里，基本上既能覆蓋整個兩岸海峽，亦能剛剛觸及到浙江寧波市，寧波是東部戰區東海艦隊的基地，亦是海軍航空兵總部。

至於雄風二E巡航導彈則是遠程導彈，射程長達1,000公里。若座落連江，不但覆蓋中共軍委主席習近平日前訪問的位於潮汕的海軍陸戰隊揭陽基地，更連香港、上海、廣州、深圳、武漢等更大城市都在射程之內。雄風二E的1,000公里射程，亦剛好能覆蓋位於宜昌的三峽大壩。國防安全研究院院長蘇紫雲解讀，連江雖然距離對岸很近，但承受風險相對有限，因為島上本來就有導彈陣地，現在是加固、擴充，主力打擊導彈還是在本島。

引入美軍無人機

美國前天向國會通知出售三項武器給台灣，昨再向國會通知售台「MQ-9無人機」及「魚叉岸防導彈系統」。

無人機在日前阿塞拜疆及亞美尼亞的戰爭中大量使用，攻擊力驚人，刷新戰爭新方式。魚叉岸防導彈系統能在短時間內望行台海防衞，對制海作戰極為重要。

《環球時報》引述中國專家分析，美國計劃出售裝備首次賦予台軍戰機防區外打擊能力，提高其進攻能力，但改變不了海峽兩岸的力量對比。

台灣蘋果新聞網