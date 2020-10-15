重啟釣魚台挑釁丨中國公務船今多次駛近日漁船 雨艘華海警船滯留57小時創紀錄

日本第11管區海上保安廳表示，有兩艘中國公務船在周四（15日）上午9時42分至49分期間，進入釣魚台（日稱尖閣諸島）附近海域，並多次駛近日方漁船；日本海上保安廳巡邏船駛往中國公務船與漁船之間，要求中方船隻離開。此前，日媒報道指，兩艘中國海警船本月11至13日在釣魚台列嶼周邊海域連續滯留57小時，是自2012年以來的最長紀錄。

有分析指，中國在釣魚台海域重啟挑釁，有可能與美日澳印擬組印太版北大西洋公約組織（NATO）有關。日本內閣官房長官加藤勝信周四（15日）在記者會表示，考慮用最新的衞星拍攝影像，調查釣魚島生態，最快年底進行。

此外，中國公務船11至13日停留期間，日本三度透過中國大使館向中國政府抗議，中方今次連續停留在「領海」的時間總共57小時39分，比今年7月的39小時23分還要長，亦成為2012年日本「國有化」釣魚台列嶼以來最長紀錄。

今年中國公務船航行在「領海」外的「鄰接區」264天，多於去年所創的最高紀錄282天。

讀賣新聞分析指，日本菅義偉內閣上台不久，加上11月美國總統大選在即，這些將影響到亞太地區局勢，中國公務船11至13日間重現釣魚台海域、日本的「領海」，可能想展現對釣魚台主權寸土不讓的立場。

中國政府為了觀察9月上台的菅義偉政府的對華態度，9月沒派出公務船入侵「領海」。本月6日日本、美國、澳洲、印度等4國外相召開四方安全會議，表示將加強海洋安保合作，展現牽制中國的態度。對此，中國國務委員兼外交部長王毅13日表示，這是企圖建立印太版新「北大西洋公約組織」。

新華社報道，中共領導人習近平13日視察廣東省的海軍陸戰隊基地，下令提高實戰能力。中國海軍陸戰隊被認為是着眼於侵攻台灣，但中國也考慮到藉此對日本造成心理壓力。中國海警局與中國海軍合作，在釣魚台周邊海域做出挑釁行動的可能性增加。

日本讀賣新聞／中央社

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