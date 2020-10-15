成都大學黨委書記毛洪濤失蹤 絕筆信控訴遭校長批鬥

內媒報道，四川成都大學黨委書記毛洪濤今早在微信朋友圈寫下絕筆信，控訴遭校長王清遠「利益集團強烈排擠與鬥爭」，透露輕生念頭後便告失蹤。內地處處以黨行先，黨委書記是大學第一把手，地位理應高於校長，毛洪濤絕筆信公開後，引發內地網民議論。校方已報警處理。負責案件的十陵派出所指，警方仍在尋找毛洪濤。

毛洪濤在絕筆信表示，在成都大學工作一年多，已經「頭破血流」、「一直堅持原則，在一個完全不講道理的單位，真行不通，因為他們利益勾連更堅定頑固；雖獨善其身，兩袖清風，但身陷污泥濁水，拼盡力氣難以改造環境，日漸一日覺得無力無助。」還直指成都大學校長王清遠「披着學者的外衣，滿心名利追逐，在成都大學建立起的利益集團和獨立王國，強力防禦着全面從嚴治黨和黨委領導下校長負責制的政策要求」。

毛洪濤控訴王清遠「連續擠壓三任黨委書記，而我是被害最深當然也是最強烈的。一年多來，本人受到的傷害和不公，今生極致」。毛洪濤並指，和王清遠表面上是「校長與書記的意氣之爭」，背後是「深刻的正義與邪惡較量」，但他沒想到制度機制建設、治理體系健全如此艱難，「甚至無助到付出生命的代價」，字裏行間都透露輕生念頭，寫道「從未發過朋友圈，就以這樣的方式結束吧。」

成都大學官網顯示，毛洪濤出生於1970年11月，今年50歲，畢業於西南財經大學會計學系，有博士研究生學歷，歷任西南財經大學發展規劃處副處長、教務處處長、研究生院常務副院長，眉山市委常委、宣傳部長等職務；2019年2月起任成都大學黨委書記。

至於王清遠出生於1965年1月，今年55歲，是四川大學碩士、法國巴黎中央大學博士；1999至2003年先後在美國普度大學工學院任博士、日本作JSPS研究員；2003年回到四川大學工作，歷任建築與環境學院院長、人事處處長；2014年5月起任成都大學校長、黨委副書記。

上游新聞／界面新聞

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