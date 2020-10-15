習近平南下｜網爆快閃訪萬科雲城鵬城實驗室 無封路民眾圍觀未被趕

中共總書記習近平昨日（14日）早上出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，隨後官方發佈消息指，習下午曾到蓮花山公園向鄧小平像獻花。民眾持續關注習近平的行蹤，內地網民「林耘」傍晚6時在微博發帖，指習近平當日下午曾到南山區的萬科雲城考察，「大大（習近平）親民視察，到萬科雲城，沒有封路」，並附上影片顯示，現場有多架大巴停泊路旁，更有多名公安戒備，不少民眾在旁圍觀，未有被驅趕。

及至晚上近7時，「林耘」再發帖，寫道：「深圳# 萬科雲城，鵬城實驗室，大大剛離開，可以進去用餐啦。養院士，支持基礎科學研究，這是先富起來的深圳有得做的事情。」在他發佈的現場照片中可見，路旁有多輛警車停泊，大巴正在駛離。

根據網上資料，位於南山區西麗湖的鵬城實驗室以基礎研究和應用基礎研究為主，以向全國提供人工智能基礎設施服務為目標。今年7月21日，深圳市政府新聞辦舉行「新基建專場」新聞發佈會，深圳市科技創新委副主任鍾海就重點介紹了鵬城實驗室、國家超級計算深圳中心、深圳灣實驗室、人工智能和數字經濟廣東省實驗室、第三代半導體基礎設施、量子信息科學研究平台、國際科技信息中心等重大科技創新基礎設施的建設情況。

新浪微博

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