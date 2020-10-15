兩岸局勢升級｜飛航情報區係乜東東？

台灣立榮航空一架B7-9051軍包機，今天上午由高雄小港機場飛往東沙途中，在台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，香港區管以飛經區域26,000呎以下有危險活動為由拒絕讓航機進入。據悉，依照民航規定，航機循G86國際航路通過北緯21度10分、東經117度30分的KAPLI檢查點時，須向香港飛航區管中心報到，改接受其引導。究竟飛航情報區（Flight Information Region，縮寫FIR）是甚麼？KAPLI又是甚麼意思？

原來所謂飛航情報區，以航管及飛航情報服務為主，區域是由國際民航組織所劃定，範圍除了該國的領空外，通常還包括了鄰近的公海上方空域。因此，飛航情報區與防空識別區（Air Defense Identification Zone，ADIZ）不同，後者是國家依自身安全需要劃分，沒有國際法效力，其範圍大於領空，飛行器若是進入某國防空識別區內，需要進行識別、告知動作。這個國家則判斷飛行器有無攻擊、危險性質，若無危險性且停留時間短，會進行勸告、了解動作；若停留時間長，則可能驅離。

至於飛航情報區的名字，則不以國家、省分名稱來命名，而是以該區的飛航情報區管制中心（區管中心）所在地或區管中心的名稱為命名，例如管制香港及澳門空域的「香港飛航情報區」、管制兩廣地區空域的「廣州飛航情報區」、管制日本空域的「福岡飛航情報區」、管制台灣的「台北飛航情報區」等。不過亦有例外情況，如廈門管制區的管制中心設於廈門市，而廈門管制區卻另由上海飛航情報區管理。

目前，大陸國內有9個飛航情報區，香港有1個，台灣亦有1個。香港飛航情報區的ICAO（國際民航組織機場）代號為VHHK，範圍包括香港及澳門空域，即是為香港國際機場及澳門國際機場提供服務；台北飛航情報區的ICAO代碼則為RCAA。

至於KAPLI，就是台北飛航情報區的其中一個出管點，與香港飛航情報區相接。

綜合報道

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