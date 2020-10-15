杜蕾斯出位廣告被罰$94萬 iP12一出再抽水：5G很快，但你可以慢下來

杜蕾斯在內地常有出位廣告而受大眾關注。昨日，內地網絡熱傳杜蕾斯因廣告內谷犯禁而被罰81萬元人人民幣（約94萬港元），即時引起熱議。據上海市市場監督管理局行政處罰決定書顯示，杜蕾斯相關公司上海曼倫商貿有限公司於2017年9月推出一款震動棒，翌年6月更新產品進行網頁宣傳，惟廣告宣傳違背社會良好風尚。

消息指，斯騰爽健貿易（上海）有限公司實名認證的「杜蕾斯官方微博」賬號於2019年4月19日與「喜茶」「淘票票」「餓了麼」等品牌官方微博進行品牌互動營銷，發佈的微博聯名廣告中含有涉嫌違背社會良好風尚的內容，其行為涉嫌違反內地相關規定。

杜蕾斯每次推出廣告均獲大量轉發和討論，惟因為廣告內容太出位而「踩鋼線」，例如昨日，iPhone12發佈後，杜蕾斯即時抽水，標題寫着：「5G很快，但你可以慢下來。」並附貼文「有的事情，不能太快」。

新浪微博

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