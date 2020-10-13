習總蝙蝠人海報｜設計者諷中共 菲律賓網紅批種族主義：我感到被冒犯

國際一直有輿論認為中國隱瞞疫情，導致武漢肺炎全國大爆發，中國人因而成為西方國家針對對象之際，其他亞裔人士亦無辜受罪。近日，菲律賓時裝界網紅、曾擔任真人騷《全美超模大賽》（America’s Next Top Model）主持的Bryanboy（真名：Bryan Yambao）在社交平台發帖，指自己日前到瑞典斯德哥爾摩一餐廳用餐時，發現餐廳內貼出酷似中共總書記習近平的「蝙蝠人」（BAT‧MAN）海報。身為亞洲人的Bryan日前接受《蘋果》訪問時說，他認為海報有種族主義色彩，感到被冒犯，遂在網上發帖聲討。

「我看到海報後感到震驚，甚至覺得被冒犯……」Bryan表示，他在瑞典斯德哥爾摩居住了2年，上周六（10日）與一名香港友人到當地一間餐廳用膳。由於早已光顧過多次，起初他未有為意周圍裝飾，直至點菜後，才赫然發現餐廳內貼有多張「蝙蝠人」海報。他說，當時感覺受到傷害，故匆匆用餐後便離開。

從Bryan在Twitter發佈的照片所見，該海報中，習近平的臉被塗上黃色，頭上有蝙蝠耳朵，另註明「BAT‧MAN」（蝙蝠人）的字眼，予人覺得病毒與中國和蝙蝠有關。

Bryan稱，作為一個居住在非亞洲國家的亞洲人來說，看到海報會感到震驚，因為遭他人將自己與蝙蝠拉上關係。他實在感到受到傷害，甚至覺得這是種族主義。

不過，對於海報上的「蝙蝠人」酷似習近平，Bryan就指，海報是在非亞洲國家的瑞典張貼的，且是由非亞洲人製作及設計。他指，並非每個瑞典人都認識習近平，在他們眼中習並非政治人物，而只是一名亞洲人，因此他認為設計是針對亞洲人：「他們根本無法分辨誰是中國人、新加坡人、菲律賓人、泰國人等……即使香港人、越南人等到美國，種族主義者不會分清你是誰，只會認為你是亞洲人。」

自武漢肺炎在全球爆發後，Bryan坦言曾遭人針對，還被罵：「食蝙蝠的人去吃蝙蝠吧（Bat-eater, go eat the bats）！」Bryan認為，自己支持對國家領袖作出批評，但無論任何背景的人都應反對種族主義。

對於武漢肺炎是否源於中國，Bryan指，在瑞典，也有人認為病毒來自澳洲，除非有科學證據，否則難以判斷病毒來源。

據悉經投訴後，餐廳已撤走海報並道歉。英國廣播公司（BBC）報道，涉事的餐廳事後表示，有人對海報感困擾和認為是種族歧視，這並非餐廳原意，對所有感冒犯的人鄭重道歉。

但海報設計團隊Iron Art Works表示，會就任何冒犯致歉，但不會為作品本身致歉。團隊後來在社交網站強調這是具諷刺性的藝術創作，指他們的作品並非故意表達種族主義，之前的作品也是針對各國領袖的諷刺描述，今次則是諷刺中國領導人和中共對疫情的處理：「我的目的是要嘲弄習近平和中共，而不是一個帶種族主義傷害他人的評論，但意外地我傷害了很多人，我會對感到傷害的人道歉。」

團隊透過電郵對BBC表示，「如果我不認同這個作品 ，我一開始就不會創作它，我仍然認同這個作品 。我當然不想傷害任何人，這不是我的原意。」

團隊表示，海報已在斯德哥爾摩展示幾個月，在餐廳也展示了一個月，直至上周六（11日）才收到投訴，他們認為這次事件是「取消文化」（cancel culture）的教材，而這種文化對社會的危害，比起任何藝術作品影響更大。

《蘋果》記者／BBC中文網

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