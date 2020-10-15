淘寶台灣年底結束營運 即日起關閉平台下單 75員工要遣散

（新增：內容）淘寶台灣，將於年底玩完。今日，負責經營「淘寶台灣」的克雷達台灣分公司發表聲明，宣佈忍痛決定於今年12月31日深夜11時59分正式停止營運。不過，今早11時許，淘寶台網站，已全部清空，無法再看到有關商品的販售資訊。台北市勞動局表示，淘寶台灣開業僅1年，員工人數為75人，過去並無任何遣散紀錄。

台北市勞動局今日上午已聯絡資方，資方表示會在12月底前結束營運，目前僅是暫時不接單以避免後續消費糾紛，勞動局已提醒須按規定進行「大量解僱勞工通報」。

克雷達在聲明中指出，2019年開始在台服務以來，受到消費者、入駐賣家及合作夥伴的支持，也持續積極努力的溝通和探索新的發展可能性，但經該公司慎重諸多評估後，考量市場環境仍存在許多不確定因素，決定於今年12月31日深夜正式停止克雷達在台灣的營運。

克雷達所經營的淘寶台灣平台自今日上午11時起，關閉平台下單、賣家入駐與商品上架等功能，並全力協助賣方盡速履行已成立的交易訂單，同步保障消費者與賣家雙方的權益。

克雷達表強調，「我們深刻理解，此艱難決定會帶給所有支持我們的消費者、賣家、聯盟夥伴及公司同仁們失望，克雷達向各位致上最深的歉意，我們將盡一切努力，妥善處理後續各項事宜，保障大家的權益。」

台灣行政院發言人丁怡銘表示，目前有幾宗個案已被揭露中國大陸資金都予以裁罰，未來就法制層面，要求各主管機關繼續了解，彌補制度上的缺失。丁指出，行政院長蘇貞昌上任以來，針對中資透過各種轉資手段注資台灣公司，當中《兩岸人民關係條例》所不允許的項目其實都有進行嚴審嚴查。

台灣經濟部次長林全能覆稱，相關大陸人民或企業到台灣投資規範非常明確，「淘寶台灣」違反相關規定，已依法處理，這部份就是必須給予處理或執行相關內容。

據悉，台灣的買家仍可在大陸淘寶網購物。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！