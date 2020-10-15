台退役校官淪共諜 游說陸軍中校「台海戰爭消極不抵抗」 一審判監4年

台灣國防部聯勤總部退役中校杜永心被中共中央軍事委員會吸收，替中共發展組織，早前被新北地方檢察署起訴。新北地方法院昨天判決杜男有期徒刑4年，可上訴。杜男出庭聆判時說，對判決結果感到難過。

新北檢起訴指，杜永心1994年2月退伍後到大陸經商，其間遭中共情報單位中央軍事委員會政治工作部某科長吸收為共諜，替中共發展組織。

杜永心回台後，自2011年起以贈送金錢、茶酒，邀約出境旅遊等方式，意圖吸收有經濟困難的舊識、曾在陸軍聯合兵力作戰旅擔任作戰科長某蔡姓中校。

杜男甚至邀約蔡男適時表態，必要時拿出誠意為中共效忠，要求蔡男自拍影片中表示「兩岸未來一定統一，如果發生戰事將不會採取任何作為，配合祖國」，藉此表達台海發生戰爭時，採取消極不抵抗作為。

新北地檢署去年12月23日依違反《國家安全法》起訴杜男，全案移審新北地院。法院昨以意圖危害國家安全，為大陸地區而違反《國家安全法》的規定未遂，判囚4年，可上訴。

判決書表示，杜永心瞭解台軍運作狀況，結識中共解放軍總政治部（總政）某人士；總政是對台軍事情報蒐集、策反台軍重要將領的單位。

判決書指出，杜永心知悉蔡男有經濟困難，鎖定目標後，即以意圖危害國家安全，基於為大陸地區發展組織的犯意，企圖拉攏蔡男成為支援中共組織的一員。蔡男初因不以為意陸續收受餽贈現金，但在被要求錄影表白時，察覺不妥而拒絕，杜永心發展組織的行為未遂。

判決書表示，被告杜男辯稱向蔡男所提中共大校、被告與中共關係、要求蔡男表態友好中共等語都是玩笑、誇大或酒後胡言亂語，但檢附證據顯示，都不是酒後胡言狀態，所辯不採信。

蔡男自願繳交杜永心贈與的20萬元新台幣（約5.3萬港元），檢方始獲悉並指揮法務部調查局國家安全維護工作站查扣相關證據，偵結起訴杜永心。蔡姓中校所涉違反《國家安全法》等罪嫌，經新北地方檢察署不起訴處分。

中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！