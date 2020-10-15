噴射背包人｜華航班機洛杉磯2,000公尺半空 驚見怪客 FBI調查

美國超級英雄「火箭人」（The Rocketeer），在半空同民航機鬥飛得快的情節，在現實真的發生？美國多間媒體報導，一名使用噴射背包（Jetpack）的不明人士，在洛杉磯國際機場附近6,000英尺天空飛行，被台灣華航的機組人員目睹。

《洛杉磯時報》 （Los Angeles Times）報道，根據聯邦航空總署（FAA）消息，一名華航班機的機組人員於周三下午1時45分通報，她看到飛機西北方約11公里處，有一名看起來穿著噴射背包的人飛在空中。

空中管制員也警告一架準備降落的商業航班，表示有一名噴射背包客飛在空中，飛行高度約為6,500呎（約2,000公尺）。

消息人士指，FBI已對此事進行調查。約一個半月前，也有兩架商業航班的機師通報，他們在空中看到一名噴射背包客朝洛杉磯飛行，當時FBI也展開調查，迄未有結果。

聯邦航空總署表示，相關執法單位正在對這起事件展開調查。一架美國航空班機9月1日向洛杉磯機場塔台回報，約3,000英尺高度看到有人使用飛行背包。聯邦調查局（FBI）正兩宗事件進行調查。

中央社/ 《洛杉磯時報》

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