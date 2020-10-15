英破華針對歐盟間諜陰謀 MI5處長：中國成未來十年頭號威脅

英國軍情五處（MI5）新任處長麥卡勒姆（Ken McCallum）表示，英國未來十年面對最大的國家安全和知識產權威脅來自中國，並披露英方曾偵破中國針對歐盟的間諜陰謀。

45歲的麥卡勒姆，曾經做過24年臥底特工，是軍情五處歷來最年輕的處長，自今年５月上任以來，首次接受英國天空電視台（Sky News）訪問時指出，英國受到中國、俄羅斯和伊朗等國家日益嚴重的威脅，其中以中國在未來十年為英國帶來的威脅最大，並同時形容中國的情報行動「將塑造全世界」。

麥卡勒姆表示，將會「謹慎地」將MI5的資源優先用以應對中國的「秘密活動」，希望在發現國家關鍵基礎設施面臨風險時，能夠及早採取行動。英國希望在氣候變遷等重大全球性議題上與中國合作，與此同時，若北京擬竊取英國敏感商業資料和知識產權和干預英國政治，英國情報部門將會加強採取行動，予以堅定回擊。他並聲稱英方之前偵破中國針對歐盟的間諜陰謀，但並未披露詳情。

不過，麥卡勒姆也強調，英國必須在中國問題上謹慎行事，因爲完全與中國分道揚鑣會造成經濟方面的影響；英國需要在政府內部進行廣泛對話，更重要的是，就英國與中國在機遇和風險方面如何互動做出明智判斷。

軍情五處是英國情報安全機關，在聯合情報委員會領導下運作，負責打擊嚴重犯罪、恐怖主義及間諜活動等，前身為「軍事情報局第五處」，故通稱「軍情五處」。

至於經常為人談論的軍情六處（MI6），又稱秘密情報局，是英國對外的情報機構，與美國中央情報局、俄羅斯聯邦安全局和以色列摩薩德，並稱為「世界四大情報組織」，電影中的「007」占士邦，便是MI6的特工。

Sky News/ 台灣《自由時報》

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