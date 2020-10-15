習近平南下｜官媒總結潮汕考察： 在更高起點推進改革開放

中共領導人習近平近日在廣東潮汕考察，新華社今早發表文章總結指：「習近平：以更大魄力在更高起點上推進改革開放」，讚揚他在推進粵港澳大灣區建設、推動更高水平對外開放、推動形成現代化經濟體系、加強精神文明建設、抓好生態文明建設、保障和改善民生等方面展現新的更大作為。

文章指，本月12至13日，習近平在廣東省委書記李希、省長馬興瑞陪同下，先後來到潮州、汕頭等地，到訪文物保護單位、歷史文化街區、企業等，深化改革開放謀劃「十四五」經濟社會發展等進行調研。習強調自己40多年前來過潮州，今天再次重遊舊地，看到潮州發展欣欣向榮，感到很欣慰。之後，他到潮州三環（集團）調研，表示將加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

文章又引述習近平要充份利用建設粵港澳大灣區、共建「一帶一路」等重大機遇，找準定位，揚長避短，以更大魄力、在更高起點上推進改革開放，在新時代經濟特區建設中迎頭趕上。他指出，潮地地區是中國著名僑鄉，汕頭經濟特區要根據新的實際做好「僑」的文章，加強海外華僑工作，引導和激勵他們在支持和參與祖國現代化建設、弘揚中華文化、促進祖國和平統一、密切中外交流合作等方面發揮更大作用。

文章指習近平到訪汕頭小公園開埠區，向民眾稱中國即將踏入全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進發。最後，新華社引述習的話語：「特地來汕頭經濟特區考察調研，就是要向國內外宣示，中國共產黨領導中國人民將堅定不移走改革開放道路，奮發有為推進社會主義現代化建設，鍥而不舍實現中華民族偉大復興的中國夢。」

新華社

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