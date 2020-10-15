美導彈驅逐艦「自由航行」過台海 法新社：激怒北京

美國海軍宣佈，一艘美軍導彈驅逐艦昨日行經台灣海峽，執行自由航行任務。台國防部昨日深晚亦向外證實，美軍一艘驅逐艦由南向北航經台灣海峽後，續往北行駛。台軍全程掌握，周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美國第七艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）表示，美軍導彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）於14日「依據國際法規定例行性地行經台灣海峽」。莫姆森強調：「此軍艦行艘台海是為了展示美國對印度太平洋地區保持自由開放的承諾。」

台灣國防部昨晚發佈新聞稿表示，美軍一艘驅逐艦，由南向北航經台灣海峽後，續往北行駛。國防部指出，美艦經台灣海峽北駛期間，台軍全程掌握，周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

法新社報道指出，美國海軍常態性在台灣海峽執行「自由航行權」，而此類行動總是會激怒北京，因為中國將台灣視為其領土一部份。報道中同時指出，北京把外國船艦行經台灣海峽視作侵犯其主權，但美國和其他國家則將此水域視為國際海域，應該對外開放。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！