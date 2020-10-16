台辣招限陸資　淘寶離場

大陸網購平台龍頭淘寶去年進軍台灣，才不足一年時間便黯然退出台灣市場。淘寶台灣昨日發表聲明，宣佈於今年12月31日，正式停止在台灣的營運，昨日已停止落單，公司75名職員將被遣散，衝擊數十萬當地賣家的飯碗，這亦是繼愛奇藝後，第二個結束台灣業務的陸資疑慮網絡服務公司。阿里巴巴發言人表示，尊重在台營運公司的決定，阿里巴巴集團在台業務營運一切如常。

在台負責營運「淘寶台灣」的英商克雷達昨發聲明，因市場環境存在許多不確定因素，今年12月31日正式停止「淘寶台灣」營運。公司在昨早11時關閉平台落單、賣家進駐與商品上架等功能，並協助履行淘寶台灣已交易的定單。目前淘寶台灣有75名職員，淘寶台灣指定好離職補償方案，並安排員工後續就業協助。目前淘寶台灣網站仍在，但首頁已無商品或其他資訊。淘寶退出台灣市場，阿里巴巴集團表示，在台灣業務營運一切正常，提醒台灣買家可透過淘寶購買跨境商品。

僅營運357天

今年8月，為因應港區國安法通過，台灣經濟部出辣招限制陸資赴台，修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，不久後投審會公告，認定「淘寶台灣」是陸資。早於淘寶台灣成立之際，台灣官方已接到舉報指其為陸資，阿里巴巴透過新加坡子公司持克雷達股權雖然不到三成，未超陸資持股認定標準，但因阿里巴巴可操控克雷達的營運方針，判定淘寶台灣屬陸資，罰款41萬新台幣(約11萬港元)，限六個月內改正或撤出台灣。經濟部長王美花稱，8月作出裁罰後，淘寶台灣曾向投審會詢問，但未具體說明如何修正；目前台灣沒有其他類似案件在審查中。由淘寶台灣去年10月24日宣告成立，到宣佈結業，才不過357天。

被揭為「陸資」

這場網購平台風波，起因是淘寶台灣初以「英商」身份，而非「陸資」身份登台，但經查實質認定為「陸資」，申請身份不實，才需在限期內撤回投資或改正。投審會重申，現時尚未收到廠商通知，但會尊重決定，一旦撤資的話，需變更公司登記，註銷作廢。

行政院發言人丁怡銘今天稱，行政院長蘇貞昌自上任以來，一直嚴格審查陸資透過各種轉投資來台，未來會就法制問題請各部門繼續了解，彌補制度缺失。

陸資形態日益多元化，民間組織經濟民主連合智庫呼籲，盡快修正「華僑及外國人投資證券管理辦法」，修補漏洞，防範陸資透過外資、港資名義偷渡來台，介入公司經營權，甚至進行經濟滲透。

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